Cyclisme/Liège-Bastogne-Liège femmes: Demi Vollering vise aussi le triplé

Demi Vollering lors de sa victoire sur la Flèche Wallonne, le 19 avril 2023. AFP - GOYVAERTS

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Comme Tadej Pogacar chez les hommes, la Néerlandaise Demi Vollering visera elle aussi le triplé dans les classiques ardennaises dimanche 23 avril au départ de Liège-Bastogne-Liège femmes. « On va essayer de terminer le travail », a souligné la numéro 2 mondiale au classement UCI après sa démonstration mercredi dernier dans le mur de Huy pour remporter la Flèche Wallonne, trois jours après avoir déjà gagné l'Amstel Gold Race. Une seule coureure a réussi cette passe de trois et ce n'est autre que sa compatriote Anna van der Breggen - en 2017, l'année de la première édition de Liège-Bastogne-Liège femmes - qui est aujourd'hui la directrice sportive de Vollering dans l'équipe SD Worx. La formation néerlandaise survole la saison des classiques avec déjà onze victoires depuis le début du printemps. Et Vollering, 26 ans, a pris plus que sa part puisque, avant de sévir dans les Ardennaises, elle a aussi remporté les Strade Bianche et À travers la Flandre. Athlète ultra-complète, elle partira en grand favori dimanche sur les 143 km d'une course qu'elle a déjà remportée en 2021, avec Van der Breggen comme équipière. D'autant que sa principale rivale sur le papier, sa compatriote Annemiek van Vleuten brille moins que d'habitude.