Cyclisme: Tadej Pogacar, l’«ogre» du peloton qui veut avaler Liège-Bastogne-Liège

Tadej Pogacar est en route pour réaliser le triplé dans les courses ardennaises. Dimanche 23 avril, il sera le grand favori de la 109e édition de Liège-Bastogne-Liège. Il a déjà brillé sur l’Amstel Gold Race et la Flèche wallonne.

Publicité Lire la suite

Tadej Pogacar ne semble jamais rassasié. Depuis le début de la saison, le Slovène a levé les bras à 12 reprises en 18 jours de course. Une statistique qui a de quoi donner des aigreurs d'estomac à la concurrence tellement il maîtrise son sujet. Son appétit reste difficile à canaliser pour ceux qui souhaitent l’éjecter des podiums.

Liège, la plus prestigieuse et la plus dure des trois courses

Mercredi 19 avril, quatre jours après l'Amstel Gold Race et trois semaines après le Tour des Flandres, il a remporté la Flèche wallonne avec brio, laissant à ses adversaires le soin de ramasser les miettes sur la table de la cuisine. Le nouveau cannibale du cyclisme, vainqueur de sa première Flèche wallonne en haut de l’exigeant mur de Huy (1,3 km à 9,6% de moyenne), a fait un pas de plus vers un carton plein dans les courses ardennaises.

Désormais, Tadej Pogacar marche sur les traces du Belge Philippe Gilbert (2011) et de l’Italien Davide Rebellin (2004), les seuls à avoir réalisé les trois volets des Ardennaises, avec l'Amstel Gold Race, la Flèche wallonne et Liège-Bastogne-Liège.

« Je ne connais pas bien les statistiques et je ne suis pas vraiment intéressé par les chiffres. Moi, je fais mon truc. Je sais que dimanche, Liège, ce sera la plus prestigieuse et la plus dure des trois courses. J'irai pour la gagne. Super motivé au sein d'une très forte équipe. Le résultat, on verra…», raconte le coureur de 24 ans, qui indique volontiers que ses victoires sont « le fruit » de son « expérience » avec tout de même 66 % de réussite depuis janvier, et déjà 58 succès depuis le début de sa carrière.

« On court pour la deuxième place »

En attendant, les rivaux encaissent. « On court pour la deuxième place », a commenté Mattias Skjelmose, deuxième de la Flèche Wallonne. « Battre Pogacar n'était pas envisageable. Il est supérieur aux autres, on ne peut rien faire pour le moment », a abondé l’Espagnol Mikel Landa, « super content » de sa troisième place. Depuis le début de saison, la présence de Pogacar, vainqueur du dernier Paris-Nice, a tendance à doucher un peu l’enthousiasme des autres partants.

Le double vainqueur du Tour de France (2020 et 2021), lui, se dit « heureux d'être en si grande forme ». La concurrence attend avec impatience qu'il fasse une pause après Liège-Bastogne-Liège, où il affrontera un autre phénomène, Remco Evenepoel, qui revient frais comme un gardon d'un stage en altitude, pour un duel entre jeunes prodiges très attendu. Evenepoel, roi de Liège en 2022 après un raid solitaire, pourrait devenir le premier coureur à conserver son titre depuis Michele Bartoli en 1998.

Ensuite, il sera temps pour le Pantagruel slovène de préparer le plat principal de sa saison : sa reconquête du Tour de France, où il avait abandonné sa couronne l'année dernière au profit du Danois Jonas Vingegaard.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne