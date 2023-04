Foot: soupçonné de racisme, Christophe Galtier porte plainte pour diffamation et menace de mort

L'entraineur du PSG Christophe Galtier lors d'une conférence de presse, vendredi 14 avril 2023. AFP - ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

L'entraîneur du Paris Saint-Germain Christophe Galtier, soupçonné d'avoir tenu des propos discriminatoires lors de son passage à l'OGC Nice, a déposé plainte vendredi 21 avril pour menaces de mort et diffamation contre Julien Fournier et deux journalistes, a indiqué à l'AFP son avocat Olivier Martin. Ces plaintes visent Julien Fournier, ancien directeur du football de l'OGC Nice ainsi que les deux journalistes Daniel Riolo et Romain Molina pour diffamation et mise en danger par diffusion d'informations. Une autre pour harcèlement et menaces de mort contre X a également été déposée, a précisé l'avocat. Une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Nice pour des soupçons de « discrimination fondée sur une prétendue race ou l'appartenance à une religion » et des perquisitions ont eu lieu vendredi dernier dans les locaux de l'OGC Nice.