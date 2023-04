Sport: le badminton maintient l'exclusion des Russes et Biélorusses

Les badistes russes et biélorusses demeurent exclus des compétitions de badminton. AFP/File

Texte par : RFI Suivre

Les badistes russes et biélorusses demeurent exclus des compétitions de badminton, a annoncé jeudi 20 avril sa Fédération internationale (BWF) malgré les recommandations du Comité international olympique (CIO). « La BWF n'est pas convaincue qu'il existe une justification satisfaisante pour lever les suspensions des joueurs et officiels russes et biélorusses pour le moment », indique l'instance dans un communiqué. Dans une prise de position critiquée par l'Ukraine et ses alliés, le Comité international olympique (CIO) a préconisé le 28 mars le retour des athlètes russes et biélorusses sous bannière neutre et à titre individuel, sans toutefois se prononcer à ce stade sur une éventuelle participation aux Jeux olympiques de 2024 à Paris. La BWF met notamment en cause la « clarté » des « critères complexes du CIO pour autoriser la participation » des sportifs russes et bélarusses.