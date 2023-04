Foot: le Bayern perd la tête de la Bundesliga après sa déconvenue à Mayence

Le joueur du Bayern Jamal Musiala, au premier plan. Le 22 avril 2023. (Illustration) REUTERS - HEIKO BECKER

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Trois jours après son élimination en Ligue des champions contre Manchester City, rien ne va plus au Bayern Munich, désormais deuxième de Bundesliga derrière le Borussia Dortmund, après sa quatrième défaite de la saison en championnat, samedi à Mayence (3-1). À cinq journées de la fin de la saison, le Borussia Dortmund s'est installé dans le fauteuil de leader, ne laissant pas passer sa chance en surclassant l'Eintracht Francfort (4-0) samedi en début de soirée dans son Westfalenstadion. Dortmund totalise 60 points, soit un de plus que le Bayern (59), et a dorénavant les cartes en mains pour faire tomber les Munichois, décuples champions d'Allemagne en titre, de leur piédestal. Arrivé sur le banc du Bayern fin mars, Thomas Tuchel affiche à présent un bilan toutes compétitions confondues de trois défaites, deux matches nuls pour seulement deux victoires, alors que les Munichois jusque-là n'avaient perdu que trois rencontres, toutes en Bundesliga (à Augsbourg, Mönchengladbach et Leverkusen), dans les trois premiers quarts de la saison. Éliminé de la Ligue des champions et de la Coupe d'Allemagne, le Bayern n'a plus que la Bundesliga pour sauver sa saison et éviter une année sans trophée, ce qui n'est plus arrivé dans l'histoire du club bavarois depuis 2011.