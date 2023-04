Coupe d'Angleterre: Manchester United se qualifie aux tirs au but et affrontera City en finale

Texte par : RFI Suivre

Manchester United s'est qualifié pour la finale de la Coupe d'Angleterre en battant Brighton aux tirs au but (0-0 après prolongation, 7 tirs au but à 6), dimanche dans le stade de Wembley, où il affrontera Manchester City début juin pour le titre. Au terme d'un match très terne, les Red Devils ont remporté la première séance de tirs au but de leur histoire en FA Cup grâce au raté de Solly March à la 7e tentative des Seagulls, avant que Victor Lindelöf ne réussisse la sienne.