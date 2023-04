Foot: Accord financier trouvé entre la FFF et Corinne Diacre

Corinne Diacre, lors du match France-Norvège, le 11 novembre 2022. © AFP / JOSE JORDAN

Un accord financier a été trouvé entre la Fédération française de football (FFF) et Corinne Diacre pour mettre fin au contrat de l'ex-sélectionneuse de l'équipe de France féminine, selon son avocat. Diacre, limogée le 9 mars de son poste de sélectionneuse mais qui était encore liée avec la FFF jusqu'en août 2024, touchera 870 000 euros, a indiqué Me Christophe Ayela. Cette somme correspond aux émoluments qui lui étaient dus jusqu'à la fin de son contrat, augmentés d'une année supplémentaire. Elle comprend également un pourcentage sur les primes prévues en cas de titres des Bleues au Mondial de cet été et aux Jeux olympiques de Paris en 2024. Corinne Diacre a été remplacée par Hervé Renard, qui sera chargé de diriger les Bleues lors de la prochaine Coupe du monde (20 juillet-20 août en Australie et en Nouvelle-Zélande) et aux Jeux Olympiques de Paris en 2024.