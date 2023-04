Championnat d'Italie: bientôt le sacre de Naples après trois décennies

Victor Osimhen (Naples) et ses coéquipiers fêtent leur victoire contre Francfort, le 15 mars 2023.

Samedi 29 avril, Naples pourrait s'offrir son troisième titre dans le Championnat d'Italie, plus de trois décennies après les deux premiers de la grande époque Maradona (1987, 1990).

Dimanche 23 avril, Naples a battu la Juventus Turin sur son terrain dans le temps additionnel (1-0), lors du choc de la 31e journée du championnat d'Italie, pour s'offrir une première occasion de décrocher le scudetto, le week-end prochain. Après la défaite des Laziali samedi contre le Torino (1-0), Naples porte à dix-sept points son avance en tête de la Serie A à sept journées du terme. Quelques heures après cette victoire, près de 10 000 supporters s’étaient rendus à l’aéroport pour accueillir les joueurs. Banderoles, drapeaux et chants étaient au rendez-vous à l'arrivée de l’équipe en pleine nuit, à l'aéroport de Naples-Capodichino.

Le titre a rarement échappé aux puissantes équipes du nord

Le troisième scudetto du club, plus de trois décennies après les deux premiers de l'époque Maradona, trois années après son arrivée en provenance de Barcelone (1987, 1990), peut être mathématiquement acquis dès la prochaine journée si Naples bat la Salernitana samedi 29 avril à domicile et que la Lazio ne gagne pas contre l'Inter dimanche à San Siro.

En 1987, Maradona avait porté le Napoli sur ses épaules, et permis aux Gli Azzurri de devenir le premier club du sud de l'Italie à remporter le scudetto. « Un titre de champion à Naples en vaut dix de la Juventus », avait confié Maradona après ce premier sacre officialisé lors de l'avant-dernière journée. En 1990, l’Argentin terminait troisième meilleur buteur du championnat avec 16 réalisations et le titre était acquis lors de la dernière journée, grâce à un succès contre la Lazio (1-0). Maradona quittait Naples par la petite porte en 1992 et aujourd'hui, le stade du Napoli porte son nom.

Avec le nouveau sacre attendu de Naples, le « Mezzogiorno » se réjouit de voir revenir dans le sud pauvre de l'Italie un titre de champion qui a rarement échappé aux puissantes équipes du nord. Depuis deux décennies, le Scudetto a été monopolisé par les trois clubs les plus riches du pays : la Juventus Turin, l'Inter Milan et l'AC Milan. Le clivage nord-sud reste fort en Italie, perceptible dans la quasi-totalité des indicateurs socio-économiques officiels : revenus, emploi, accès à la santé, à l'éducation ou à la culture. Le PIB par habitant est environ le double en Lombardie ou en Emilie-Romagne par rapport à la Calabre, la Campanie ou les Pouilles.

Consécration pour Victor Oshimen et Khvicha Kvaratskhelia

Dans l'histoire du Championnat d'Italie, les seuls titres ayant échappé au nord sont ceux arrivés dans la capitale (trois pour l'AS Rome, deux pour la Lazio), celui du Cagliari de Gigi Riva en 1970 et les deux du Napoli.

Le coach Luciano Spalletti devrait devenir pour sa part, à 64 ans, l'entraîneur le plus âgé à remporter un Scudetto, en battant le record établi en 2020 par Maurizio Sarri, vainqueur à 61 ans avec la Juventus.

Naples se prépare à fêter l’évènement, même si pour certains, le club, passé en 2004 dans les mains du producteur de cinéma Aurelio De Laurentiis, ressemble désormais aux grosses cylindrées de la Serie A en termes de moyens financiers. Le Nigérian Victor Oshimen et le Géorgien Khvicha Kvaratskhelia resteront dans l’histoire comme les grands artisans du titre cette saison. Le Napoli avait jusque-là échoué quatre fois à la deuxième place lors des dix saisons précédentes.

