JO 2024: au menu du triathlon, Seine à contrecourant et pavés des Champs-Elysées

Une épreuve test du triathlon est programmée du 17 au 20 août 2023. AFP/Archives

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Des boucles dans la Seine avec retour à contrecourant, montée et descente des pavés des Champs-Elysées à vélo comme à pied : Paris 2024 a levé le voile jeudi 27 avril sur les parcours de triathlon des Jeux olympiques et paralympiques dans la capitale française. Les parcours diffèrent légèrement, entre l'épreuve olympique individuelle, le relais et la compétition paralympique mais les fondamentaux restent les mêmes avec des déambulations devant le Grand Palais, l'Assemblée nationale ou encore le musée d'Orsay. L'épreuve individuelle olympique (1.500 m de natation, 40 km de cyclisme et 10 km de course à pied) propose deux boucles dans la Seine de 910 mètres et 590 mètres entre les ponts Alexandre III et celui des Invalides. Ainsi que 32 marches à avaler du ponton vers la chaussée du pont où les triathlètes doivent enfourcher leur vélo. Une épreuve test est programmée du 17 au 20 août sur les parcours présentés jeudi. Deux semaines après celle de la nage libre, les 5 et 6 août.