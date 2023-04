Finale de la Coupe de France: Nantes, entre euphorie et perplexité

Ludovic Blas célèbre un but face à Monaco, le 9 avril 2023.

Opposé au Toulouse FC samedi 29 avril en finale de la Coupe de France, le FC Nantes peut remporter le Trophée pour la cinquième fois et réaliser un nouveau doublé comme en 1999 et 2000.

Soulever la Coupe de France et ensuite se maintenir dans l’élite du foot français. Voici le défi de Nantes pour cette fin de saison. Samedi, sur la pelouse du Stade de France, les Canaris pourraient s'offrir un doublé comme en 1999/2000 et un nouveau billet pour la Ligue Europa.

« On l'a dans les pieds, il faut y croire »

« On a deux immenses défis », a expliqué le coach Antoine Kombouaré cette semaine. « Bien sûr qu'on peut tout perdre, mais on peut aussi tout gagner. On l'a dans les pieds, il faut y croire ». Le club qui pointe à la 16e place du Championnat va devoir se battre pour obtenir le maintien.

« Je ne suis pas content de ce qu'on fait en championnat et la survie du club, c'est beaucoup plus important », a expliqué l'entraîneur. « Ça ne gâche pas le plaisir, mais ça prend la tête, ça occupe l'esprit ».

Après la Coupe de France, Nantes n'aura droit à aucune sortie de route face à Brest puis Strasbourg, concurrents directs au maintien, sous peine de trembler jusqu'à la dernière minute comme en 2021, voire de sombrer. En fin de contrat, Antoine Kombouaré était arrivé à Nantes en février 2021 avec la mission de maintenir le club dans l'élite, un an après son propre échec à Toulouse, ne peut pas se permettre de laisser descendre maintenant son « club de cœur ». Même avec une ou deux lignes de plus au palmarès.

L’atout Blas

Antoine Kombouaré pourra compter sur l’indispensable Ludovic Blas, capitaine en Coupe de France, auteur de sept buts et trois passes décisives sur les dix-huit derniers matches. Grâce au gaucher, et une magnifique volée qui a crucifié Anthony Lopes, Nantes avait dominé l'OL en demi-finales (1-0). Alors qu’il voulait partir l'été dernier, le joueur de 25 ans a fait étalage de sa classe cette saison.

L’an dernier, le milieu de terrain avait offert la victoire en Coupe de France avec un penalty contre Nice (1-0). Champion d'Europe des moins de 19 ans en 2016, Blas s'était engagé pour cinq ans au FCN en 2019, à 21 ans.

« On veut garder ce titre au chaud, rentrer dans l'histoire, refaire ce que le club a déjà réussi (doublé) », dit le natif de Colombes en banlieue parisienne. Ludovic Blas, courtisé par de nombreux clubs, est l'atout numéro 1 des Nantais au moment de se lancer dans le sprint final de la saison 2022/2023. S'il venait à remporter un deuxième titre d'affilée, il rejoindrait Mickaël Landreau, seul Nantais à avoir soulevé ce trophée deux années de suite en tant que capitaine.

