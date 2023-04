Football: le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi porte plainte en diffamation contre un lobbyiste

Le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi, ici en Arabie saoudite le 19 janvier 2023. © AFP / FRANCK FIFE

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Les avocats de Nasser Al-Khelaïfi, le président qatarien du Paris Saint-Germain, ont révélé ce vendredi 28 avril qu'une plainte pour diffamation allait être déposée contre le lobbyiste franco-algérien Tayeb Benabderrahmane, qui l'accuse d'être responsable de son enlèvement et sa séquestration. « Après avoir pris connaissance des déclarations de M. Tayeb Benabderrahmane parues dans la presse le 28 avril, M. Nasser Al-Khelaïfi nous a chargés de porter plainte en diffamation », ont déclaré à l'AFP les avocats du patron du PSG. Dans des articles publiés par Libération et Le Parisien, le lobbyiste affirme avoir été arrêté en janvier 2020 au Qatar, séquestré pendant six mois dans « un lieu de détention secret » près du ministère de l'Intérieur et interrogé par des officiers qatariens sur des documents en sa possession potentiellement compromettants pour Nasser Al-Khelaïfi. « Nous sommes ravis que Nasser Al-Khelaïfi se décide enfin à privilégier la voie judiciaire aux insultes par voie de presse. Nous sommes donc parfaitement sereins à l'annonce de cette procédure », ont réagi de leur côté les avocats de Tayeb Benabderrahmane.