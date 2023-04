Voile: Kirsten Neuschäfer fière d’avoir porté les couleurs de l’Afrique du Sud

La Sud-Africaine Kirsten Neuschäfer est entrée dans l'histoire de la voile jeudi 27 avril en devenant la première femme à remporter une course autour du monde en solitaire, à son arrivée aux Sables-d'Olonne (Vendée) en tête de la Golden Globe Race.

La navigatrice de 40 ans s'est imposée après 235 jours en mer d'une folle épopée où les 16 concurrents au départ devaient passer par les trois caps de référence (Bonne Espérance, Leeuwin, Horn), sans escale, assistance et moyen de navigation moderne.

Sourire aux lèvres et pieds nus, Kirsten Neuschäfer a franchi jeudi à 21h43 la ligne d'arrivée située au large des Sables-d'Olonne, à bord de son petit monocoque de 1988 baptisé Minnehaha, qui a résisté à de nombreuses tempêtes pendant huit mois.

Du mal à réaliser

Le 15 février, elle était déjà devenue la première femme de l'histoire à passer le Cap Horn en tête d'un tour du monde, quelques semaines seulement après avoir secouru son concurrent finlandais Tapio Lethinen, naufragé au large de l'Afrique du Sud.

« Je n’ai pas trop dormi. C’était bizarre, le bateau ne bougeait pas et c’était silencieux. J’ai du mal à réaliser ce que j’ai fait, ça va durer quelques jours », confie à RFI Kirsten Neuschäfer, qui a passé la nuit dernière sur son bateau. « Je suis tellement ému par l’accueil, mais il va falloir me reposer. Je suis honorée que l’on s’intéresse à moi », ajoute cette formidable aventurière.

Kirsten Neuschäfer, seule femme à prendre le départ, a été rejoint sur la ligne d'arrivée par la navigatrice et députée européenne Catherine Chabaud, première femme à boucler un tour du monde à la voile, en solitaire, lors du Vendée Globe 1996-1997. « Je ne me suis pas focalisée sur le fait d’être la première femme à réussir ce défi. Je n’y ai pas réfléchi. Même si je suis consciente que c’est bien d’avoir des modèles comme Catherine Chabaud. Mais, j’étais fière hier de mettre en valeur le drapeau sud-africain », se réjouit Kirsten Neuschäfer.

Retrouver une vie normale

Sur les 16 partants de la Golden Globe Race, seuls deux autres navigateurs étaient encore en lice jeudi. L'Indien Abhilash Tomy devait arriver en Vendée dans les prochains jours tandis que l'Autrichien Michael Guggenberger se trouvait encore au large des Canaries. Le Britannique Simon Curwen a passé la ligne à la mi-journée, mais ne pouvait plus prétendre à la victoire finale, car il avait effectué pendant la course une escale dans un port chilien pour réparation.

Après des mois en mer, Kirsten Neuschäfer va retrouver une vie normale. « Ce qu’il m’a le plus manqué, c’est la nature sur terre, ma famille et mes chiens. Je suis heureuse de pouvoir retrouver de la nourriture fraîche. Par contre, je n’ai aucune envie d’allumer mon portable et de me reconnecter. Je me suis éloignée de tout ça », explique-t-elle.

Il y a quelques années, Kirsten Neuschäfer avait traversé le continent africain à vélo. En mer, elle a relu les 600 pages écrites après ce périple. « Cela reste la plus belle aventure de ma vie. J’ai été marqué par les gens. Particulièrement par mon accueil en Centrafrique, lorsque j’ai été soigné des personnes magnifiques après avoir contracté une crise de paludisme. Ils sont toujours restés dans mes souvenirs », dit-elle avec émotion. Aujourd’hui, elle assure qu’elle se lancera prochainement dans une nouvelle aventure.

