Basket: l'équipe de France dans le groupe du Canada, de la Lettonie et du Liban à la Coupe du monde

L'équipe de France de basket affrontera le Canada, la Lettonie et le Liban dans le groupe H lors du Mondial 2023. © AFP / JAM STA ROSA

L'équipe de France de basket affrontera le Canada, la Lettonie et le Liban dans leur groupe du premier tour de la prochaine Coupe du monde (25 août-10 septembre), selon le tirage effectué ce samedi 29 avril à Manille. En cas de qualification pour le deuxième tour, les Bleus pourraient ensuite croiser le chemin de l'Espagne, un an après la finale de l'Euro perdue face à la Roja. Ils sont cependant assurés de ne pas affronter les États-Unis avant une éventuelle demi-finale, qui devront de leur côté remporter le choc face à la Grèce de Giannis Antetokounmpo dans le groupe C.