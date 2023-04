Coupe de la Confédération: Marumo Gallants et Young Africans dans le dernier carré

Les Sud-Africains de Marumo Gallants ont validé leur place en demi-finales face à Pyramids (1-0) pour leur première participation dans la compétition. Les Young Africans rejoignent également le dernier carré pour la première fois de leur histoire après leur match nul contre Rivers United (0-0).

Après un match nul décevant (0-0) lors du quart de finale aller le 23 avril, le suspense restait entier entre l'ASEC Mimosas et l'US Monastir. Le match retour s'annonçait forcément plus engagé pour les deux formations, qui allaient chercher à valider leur place pour les demi-finales sans passer par les tirs au but. Ce sont les joueurs de l'ASEC Mimosas qui ont cette fois dominé les débats face aux Tunisiens (2-0), ce dimanche 30 avril à Abidjan. Les Ivoiriens ont marqué à deux reprises dans le temps additionnel, d'abord en première période avec l'ouverture du score du défenseur Franck Zouzou (45e+1, 1-0), puis dans les derniers instants de la rencontre grâce à Pacôme Zouzoua (90e+1) qui a doublé la mise. L'ASEC Mimosas rejoint le dernier carré de la compétition (2-0 score cumulé) et se rapproche d'un éventuel premier sacre en Coupe de la Confédération, après un titre déjà remporté en Ligue des champions CAF en 1998.

Tout était encore à faire également entre les Sud-Africains de Marumo Gallants et les Égyptiens de Pyramids, qui n'avaient pas réussi à se départager à l'aller (1-1). Malgré plusieurs bonnes occasions de Pyramids, comme les tentatives de Walid El Karti (25e), Fagrie Lakay (72e) ou Mohamed El-Gabbas dans les dernières secondes (90e+6), l'unique but de la rencontre à été inscrit par Celimpilo Ngema (39e, 1-0) juste avant la pause. Un but qui suffit à Marumo Gallants pour obtenir sa place dans le dernier carré de la compétition (2-1 score cumulé).

Qualification historique pour les Young Africans

Les Young Africans avaient déjà fait le nécessaire lors du match aller face aux Nigérians de Rivers United grâce au doublé de leur attaquant congolais Fiston Mayele, auteur de cinq buts dans la compétition cette saison. Le choc retour n'a pas été aussi prolifique, puisque les deux équipes se sont quittées sur un score vierge malgré les tentatives de Khalid Aucho (52e) et Stephane Aziz Ki (65e). En préservant leur résultat du quart de finale aller, les Young Africans se qualifient pour les demi-finales de la compétition pour la première fois de leur histoire (2-0 score cumulé).

La dernière rencontre de ces quarts de finale opposait le FAR Rabat, déjà vainqueur de la compétition en 2005, à l'USM Alger. Battus 0-2 par les Algériens à l'aller, ils ont été relancés dès le début du match retour par le but contre son camp d'Oussama Chita (8e, 1-0). Saâdi Redouani n'a pas tardé à remettre les deux équipes à égalité quelques instants plus tard (12e, 1-1), creusant de nouveau l'écarte entre les deux adversaires. Le défenseur cap-verdien Diney a redonné espoir aux Marocains en seconde période (60e, 2-1), avant que Khaled Bousseliou ne lui réponde (78e, 2-2). Mohamed Hrimat a marqué un 3e but sur pénalty dans le temps additionnel pour les Marocains (90e+7, 3-2), mais ne permettant pas d'éviter l'élimination pour le FAR Rabat malgré un match abouti. L'USM Alger décroche l'ultime billet pour le dernier carré de la compétition (4-3 score cumulé).

Les résultats des quarts de finale (aller et retour)

ASEC Mimosas (Côte d'Ivoire) Q - US Monastir (Tunisie) : 2-0 score cumulé

Marumo Gallants (Afrique du Sud) Q - Pyramids (Égypte) : 2-1 score cumulé

Young Africans (Tanzanie) Q - Rivers United (Nigeria) : 2-0 score cumulé

FAR Rabat (Maroc) - USM Alger (Algérie) Q : 3-4 score cumulé

Le programme des demi-finales (aller : 10 mai ; retour : 17 mai)

ASEC Mimosas (Côte d'Ivoire) - USM Alger (Algérie)

Young Africans (Tanzanie) - Marumo Gallants (Afrique du Sud)

