Football: le Norvégien Erling Haaland égale le record de buts sur une saison en Premier League

Le Norvégien Erling Haaland a marqué sur pénalty son 34e but de la saison pour Manchester City contre Fulham, le dimanche 30 avril. © AFP / ADRIAN DENNIS

Le Norvégien Erling Haaland a égalé le record de buts sur une saison de Premier League en inscrivant son 34e but pour Manchester City contre Fulham, ce dimanche 30 avril. Il rejoint Alan Shearer et Andy Cole, qui avaient également marqué 34 buts en une saison, mais alors qu'il y avait 42 rencontres jouées par saison dans le championnat et non 38 comme c'est le cas depuis 1995-1996. Ce but est également sa 50e réalisation de la saison toutes compétitions confondues sous le maillot mancunien, un total qui n'a pas été atteint par un joueur d'un club anglais depuis Tom Waring avec Aston Villa lors de la saison 1930-1931.