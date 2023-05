Mondial féminin: toujours pas de diffuseurs dans cinq grands pays européens, dont la  France

Foot/Economie

La Coupe du Monde féminine de football, qui se dispute en Australie et en Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août, n'a toujours pas trouvé de diffuseurs TV dans les cinq grands pays européens, dont la France, qui avait abrité la dernière édition en 2019. Une situation fermement critiquée par Gianni Infantino, patron de la Fifa.

En raison d’offres financières jugées insuffisantes, la Fifa n’a toujours pas trouvé d’accord avec la France, l’Angleterre, l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie. Une situation qui commence à agacer le patron de l’instance internationale du foot, Gianni Infantino. Lundi 1er mai, lors d’une réunion à Genève, Infantino a exhorté ces derniers à trouver rapidement une solution pour diffuser le Mondial 2023. « Pour être très clair, il est de notre obligation morale et légale de ne pas sous-vendre la Coupe du Monde féminine », déclare-t-il. Infantino évoque une « gifle » pour les joueuses et « toutes les femmes du monde ».

Des offres pas équitables selon la Fifa

Avec le décalage horaire, les rencontres se disputent généralement tôt le matin pour les pays européens. « Peut-être que ce ne sera pas diffusé aux heures de grande écoute en Europe, mais quand même, ce sera à 9 ou 10 heures, soit une heure tout à fait raisonnable », fait valoir Infantino. « Si les offres continuent à ne pas être équitables, nous serons contraints de ne pas diffuser la Coupe du monde féminine dans les pays européens du Big 5 », lance Infantino, en précisant que les diffuseurs n’avaient offert qu’entre un et dix millions de dollars pour les droits télévisés, alors que ces derniers avaient proposé jusqu’à 200 millions de dollars pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

« 100 % des droits payés iraient directement au football féminin, dans le cadre de notre action en faveur de l’égalité des conditions et des salaires. Les radiodiffuseurs publics, en particulier, ont le devoir de promouvoir le sport féminin et d’investir dans ce domaine, souligne le dirigeant. Les chiffres d’audience de la Coupe du monde de football féminin représentent 50 à 60 % de ceux de la Coupe du monde de football masculin, mais les offres des diffuseurs dans les cinq grands pays européens pour la Coupe du monde de football féminin sont de 20 à 100 fois inférieures à celles de la Coupe du monde masculine. »

« La Fifa a porté le montant de la dotation à 152 millions de dollars (environ 139 millions d’euros), soit le triple de la somme versée en 2019 et dix fois plus qu’en 2015 (avant que je ne devienne président) », explique aussi Infantino sur les réseaux sociaux.

« Nous ne pouvons pas jouer seulement en Europe »

La Fifa signe les contrats directement avec les diffuseurs, sans passer par une agence intermédiaire. Gianni Infantino avait déjà manifesté son mécontentement lors du tirage au sort en octobre dernier à Auckland : « Les diffuseurs nous offrent cent fois moins que ce qu'ils nous donnent pour la Coupe du monde masculine ». Le patron de la Fifa avait jugé ces offres « inacceptables », sachant que les chaînes de télévision « nous poussent à faire plus pour l'égalité ».

« C'est un sport pour tout le monde, nous ne pouvons pas jouer seulement en Europe même si c'est plus confortable, il faut développer le football féminin partout. L'Océanie, c'est magique pour la Chine et le Japon par exemple », insiste une source proche de l'instance à l’AFP. Sauf que le Japon n'a pas de diffuseur pour le moment !

Dans le quotidien français Ouest-France, l’économiste Luc Arrondel analyse l’absence, en France, d’un diffuseur. Il juge que la Fifa, qui pour la première fois commercialise les droits TV du Mondial féminin séparément de celui du Mondial masculin, a fait le mauvais choix. « Il y a plusieurs facteurs : la date n’est pas optimale. Il y a également le décalage horaire. Je vais dire des banalités, mais les diffuseurs ont besoin d’avoir des gens devant leur télévision, ne serait-ce que pour vendre leurs encarts de publicité, car c’est la façon de rentabiliser leurs investissements. La crainte, c’est qu’il y ait trop de peu de monde à regarder les matchs, notamment ceux de la phase de groupes », avance-t-il.

Première édition à 32 équipes

Lors du Mondial masculin 2002 au Japon et en Corée du Sud, les horaires des matchs n’étaient pas favorables à l’Europe. Aussi la Fifa avait-elle proposé un pack pour l’édition 2002 et 2006 en Allemagne. Impossible de diffuser l’édition allemande en occultant le Mondial en Asie.

« Je pense que le mieux aurait été de négocier conjointement les deux (Mondial masculin au Qatar en 2022 et édition féminine 2023, NDLR), et faire ensuite de la redistribution. Je ne vois pas ce qui les empêche de le faire. S’il y a une instance qui peut, c’est justement une instance internationale comme la Fifa. Elle a suffisamment d’argent, de grosses réserves… Si les dirigeants veulent développer le foot féminin, ils ont la capacité de le faire. D’un point de vue stratégique, je ne comprends pas trop cette histoire de vouloir séparer ces deux compétitions. Parfois, les militants du sport féminin poussent en ce sens. Mais d’un point de vue économique, est-ce une bonne solution ? Je crains que non », argumente Luc Arrondel.

Le neuvième Mondial féminin de l'histoire sera le premier à 32 équipes. Soixante-quatre rencontres sont au programme. L'équipe de France d'Hervé Renard jouera ses trois matchs de phase de groupes (Jamaïque, Brésil, Panama) à midi heure de Paris (10H00 TU). « On a besoin de vous », avait lancé le nouveau sélectionneur des Bleues à plusieurs reprises aux médias, lors de son premier rassemblement au mois d'avril. En l'absence de diffuseur, son annonce de la liste pour le Mondial, début juin, pourrait ne pas se faire dans les locaux d'une chaîne, mais chez un des sponsors.

