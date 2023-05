Mondiaux de judo: la Fédération internationale retoque huit membres de la délégation russe

Le judoka russe Tamerlan Bashaev (en blanc) domptant le Français Teddy Riner (en bleu), à Tokyo, le 30 juillet 2021. REUTERS - SERGIO PEREZ

Texte par : RFI Suivre 1 mn

La Fédération internationale de judo (IJF) a retoqué huit noms dans la délégation proposée par la Russie pour participer sous bannière neutre aux Championnats du monde 2023 à Doha au Qatar (7-13 mai), présence qui a provoqué le boycott ukrainien. L'IJF a accepté de réintégrer sous bannière neutre et sous des conditions de neutralité, les athlètes russes et biélorusses, suivant une recommandation du Comité international olympique. La Fédération internationale de judo a reçu une liste de participants et a « procédé à l'examen indépendant des antécédents des sportifs et délégués ». Seuls les sportifs « employés au centre sportif fédéral d'entraînement » et les sportifs « pour lesquels aucune information n'a été identifiée suggérant un soutien ou des opinions sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie » ont été autorisés à participer aux Mondiaux 2023, a précisé l'IJF. Sur le site internet de la Fédération internationale de judo dédié aux Mondiaux 2023, vingt « athlètes individuels neutres » (10 hommes et 10 femmes, russes ou biélorusses) apparaissent parmi les participants aux Mondiaux, dont le vice-champion du monde 2021 des lourds (+100 kg), Tamerlan Bashaev, tombeur de Teddy Riner aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021. La Fédération ukrainienne de judo avait annoncé lundi son retrait des Mondiaux 2023, en raison de la présence de sportifs russes et biélorusses. La double championne du monde (2018 et 2019) des -48 kg Daria Bilodid ne sera ainsi pas à Doha.