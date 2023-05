Cyclisme: Greg Van Avermaet prendra sa retraite à la fin de la saison

Le Belge Greg Van Avermaet coureur le plus combatif lors de la 18e étape du Tour de France 2019, entre Embrun et Valloire, le 25 juillet AFP/Archives

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Greg Van Avermaet, champion olympique de cyclisme sur route en 2016 à Rio et vainqueur du Paris-Roubaix 2017, va prendre sa retraite sportive à la fin de la saison. Le Belge de 37 ans, à qui il reste six mois de contrat au sein de l’équipe AG2R, a annoncé cette « décision difficile à prendre », ce mercredi 3 mai. Celui qui a également remporté un Grand-Wevelgem en 2017 et deux étapes du Tour de France ne conservera qu’un seul regret : ne pas avoir remporté le Tour des Flandres, sa région d’origine. « Quand je regarde dans le rétroviseur, je suis extrêmement fier de mes réussites. J'ai donné tous les jours le meilleur de moi-même, simplement pour ne rien regretter », s’est livré Van Avermaet dans un communiqué publié par son équipe. Passé professionnel en 2007 au sein de l'équipe Lotto, Van Avermaet s'était révélé dès l'année suivante en remportant à 23 ans le classement par points du Tour d'Espagne. Sa dernière victoire remonte à Montréal en 2019.