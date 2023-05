Football: Naples sacré champion d'Italie, 33 ans après son dernier titre national

Le Nigérian Victor Osimhen a inscrit, le 4 mai 2023 sur le terrain de l'Udinese, le but qui a assuré à Naples le titre de champion d'Italie. REUTERS - JENNIFER LORENZINI

Le Napoli est officiellement sacré champion d'Italie de football ce jeudi 4 mai après son match nul obtenu sur le terrain de l'Udinese (1-1) lors de la 33e journée de Serie A. Ce résultat assure mathématiquement aux Napolitains le titre. À Udine, le club de Campanie a encore pu compter sur son attaquant Victor Osimhen. Le Nigérian, meilleur buteur du championnat, a égalisé à la 52e minute et inscrit son 22e but personnel. Naples ajoute un troisième titre à son palmarès après ceux de 1987 et 1990, remportés avec le légendaire argentin Diego Maradona.