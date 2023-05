Giro 2023: le Belge Remco Evenepoel à l’heure italienne

Remco Evenepoel verra-t-il Rome en rose, le 28 mai prochain ? Le jeune prodige belge, vainqueur du Tour d'Espagne en 2022, est annoncé comme le favori numéro 1 du Tour d’Italie qui s’élance samedi 6 mai.

Publicité Lire la suite

Remco Evenepoel, qui a remporté avec facilité le 23 avril dernier Liège-Bastogne-Liège, semble être en confiance pour son prochain défi. « Je pense que je suis plus fort qu'à la Vuelta (qu'il avait gagnée en septembre 2022), a-t-il assuré lors d'une conférence de presse. J'ai plus de réserves, plus de force dans les jambes, j'ai plus travaillé le contre-la-montre aussi. » Seul le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) semble en mesure de barrer la route à Remco Evenepoel. Il l'avait notamment devancé au Tour de Catalogne fin mars.

« Primoz Roglic a gagné les deux courses qu'il a courues cette année. Donc, je pense que c'est du 50-50 pour moi avec Primoz dans les pronostics. Les résultats sont là, la forme est là et c'est un peu logique que je sois parmi les favoris, voire le favori », dit le leader de Soudal-Quick Step, champion du monde en titre. Sur les trois semaines de course, l’organisateur propose 70 kilomètres de contre-la-montre, et les deux hommes sont connus pour exceller lors de cet exercice. En haute montagne aussi, le duel devrait être spectaculaire. « L'année dernière, j'avais encore quelques doutes sur ma capacité à être au même niveau que lui en montagne. Mais ces doutes se sont envolés lors du dernier Tour de Catalogne où on a fait jeu égal dans les ascensions », commente le Belge.

Le Belge Remco Evenepoel à l'arrivée de Liège-Bastogne-Liège. Le 23 avril 2023. AFP - TOM GOYVAERTS

Un groupe entièrement voué à son leader

Pour arriver à ses fins, la formation Soudal-Quick Step a choisi un groupe entièrement voué à son leader, composée de grimpeurs et de rouleurs, mais d'aucun sprinteur.

Remco Evenepoel pourra compter en montagne sur ses compatriotes Louis Vervaeke, Ilan Van Wilder et Pieter Serry ainsi que sur le Tchèque Jan Hirt, sixième l'an passé du Giro. En plaine, l'Italien Mattia Cattaneo et le Tchèque Josef Cerny seront à ses côtés.

L'Italien Davide Ballerini sera lui utile quand il faudra frotter pour placer son leader en sécurité dans les arrivées au sprint. Au total, les huit coureurs de la formation Soudal ont disputé 47 grands tours.

Remco Evenepoel n’a disputé qu’un seul Giro lors de sa jeune carrière, en 2021. Il avait quitté son premier Grand Tour au matin de la 18e étape après une chute la veille.

En cas de victoire cette année, Remco Evenepoel pourra se concentrer sur le Tour de France, mais en 2024, pour une première. Il pourrait rejoindre Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Alberto Contador, Vincenzo Nibali et Christopher Froome dans ce cercle très fermé des vainqueurs des trois Grands Tours. En attendant, il faut d'abord voir Rome en rose.

Les 21 étapes du Tour d’Italie 2023 6 mai : Fossacesia – Ortona (contre-la-montre individuel, 18,4 kilomètres)

7 mai : Teramo – San Salvo (étape de plaine, 204 kilomètres)

8 mai : Vasto – Melfi (étape vallonnée, 210 kilomètres)

9 mai : Venosa – Laceno (étape de moyenne montagne, 184 kilomètres)

10 mai : Atripalda – Salerne (étape de plaine, 172 kilomètres)

11 mai : Naples – Naples (étape de plaine, 156 kilomètres)

12 mai : Capoue – Gran Sasso (étape de montagne, 218 kilomètres)

13 mai :Terni – Fossombrone (étape vallonnée, 207 kilomètres)

14 mai : Savignano sul Rubicone – Cesena (contre-la-montre individuel, 33,6 kilomètres)

16 mai : Scandiano – Viareggio (étape vallonnée, 190 kilomètres)

17 mai : Camaiore – Tortone (étape de plaine, 218 kilomètres)

18 mai : Bra – Rivoli (étape vallonnée, 179 kilomètres)

19 mai : Borgofranco d’Ivrea – Crans-Montana (étape de montagne, 208 kilomètres)

20 mai : Sierre – Cassano Magnago (étape vallonnée, 194 kilomètres)

21 mai : Seregno – Bergame (étape de montagne, 191 kilomètres)

23 mai : Sabbio Chiese – Monte Bondone (étape de montagne, 198 kilomètres)

24 mai : Pergine Valsugana – Caorle (étape de plaine, 192 kilomètres)

25 mai : Oderzo – Val di Zoldo (étape de moyenne montagne, 160 kilomètres)

26 mai : Longarone – Tre Cime di Lavaredo (étape de montagne, 182 kilomètres)

27 mai : Tarvisio – Monte Santo di Lussari (contre-la-montre individuel en côte, 18,6 kilomètres)

28 mai : Rome – Rome (étape de plaine, 115 kilomètres)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne