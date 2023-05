Cyclisme: l’Érythréen Natnael Tesfatsion se lance dans son troisième Tour d’Italie

Natnael Tesfatsion participe à la 106e édition du Tour d'Italie qui débute le samedi 6 mai. Le jeune grimpeur fait partie de l'effectif de l’équipe World Tour Trek-Segafredo et a l’ambition de s’imposer sur une étape de montagne.

Avec son compatriote Biniam Girmay, Natnael Tesfatsion fait partie des grands espoirs du cyclisme africain. Après deux saisons dans la formation italienne Drone Hopper - Androni Giocattoli, Natnael Tesfatsion (23 ans) découvre le niveau World Tour (première division du cyclisme mondial) cette saison, avec l’équipe américaine Trek-Segafredo. « Une année réussie serait une victoire d’étape sur une grande course, comme le Giro, course où j'ai déjà pris deux fois la 2e place d'une étape », expliquait le natif d’Asmara à Cyclingnews juste après sa signature l’hiver dernier. L'heure est à la concrétisation.

Première victoire chez les professionnels au Gabon

Sur son continent, Natnael Tesfatsion n’est pas un inconnu. Il a remporté à deux reprises le Tour du Rwanda (2020 et 2022). Il s’est aussi illustré sur la Tropicale Amissa Bongo au Gabon en 2020 avec une victoire d’étape, son premier bouquet chez les professionnels, et a porté le maillot de leader jusqu'à la dernière étape, perdue au jeu des bonifications (pour une seconde) au profit du Français Jordan Levasseur. Il se classe donc finalement deuxième du classement général de la course.

Natnael Tesfatsion n’arrive pas en terre inconnue sur le Tour d’Italie. Il avait terminé à la 92e place du classement général en 2021 pour sa première participation. L’année dernière, il avait abandonné lors de la 16e étape. On se souvient de sa chute spectaculaire de la 9e étape entre Isernia et le Blockhaus, lorsque le grimpeur avait fait un tout droit dans la descente du Passo Lanciano à une trentaine de kilomètres de l’arrivée. Il avait terminé dans le décor, alors qu’il était en tête de la course. Il avait fini par se relever et reprendre l’épreuve, renonçant toutefois à ses rêves de victoire d’étape. Cette année, il sera aux côtés de son aîné et compatriote Amanuel Ghebreigzabhier.

"He's off the road!" 😱



« Nous le suivons depuis deux ans et, pendant ce temps, il a montré des compétences remarquables sur les ascensions courtes et longues. Il nous a immédiatement donné l'image d'un coureur complet, une perspective intéressante dans laquelle investir. Nous pensons qu'il a beaucoup de marge de progression pour se démarquer également dans le World Tour », a déclaré Luca Guercilena, directeur général de Trek-Segafredo. « Rejoindre Trek-Segafredo est la plus grande opportunité que j'ai eue jusqu'à présent dans ma vie », a répliqué le jeune coureur.

« J'ai un nouveau et grand défi devant moi, mais je suis heureux et super excité d'y faire face. Je sens vraiment que mon rêve est devenu réalité. Dans le cadre de Trek-Segafredo, je suis sûr que je pourrai améliorer mes compétences et grandir de plus en plus dans les deux prochaines années », avance Tesfatsion. Son contrat court jusqu’à fin 2024. Il est le quatrième coureur érythréen à appartenir à une équipe World Tour en 2023.

Lors de ce 106e Tour d’Italie, il pourrait bien imiter son compatriote Biniam Girmay, qui avait levé les bras lors de la dixième étape l’an dernier, apportant pour l’occasion une victoire historique au cyclisme africain sur un Grand Tour.

L'équipe Trek-Segafredo sur le Giro 2023 : Amanuel Ghebreigzabhier (ERY), Daan Hoole (P-B), Alex Kirsch (LUX), Bauke Mollema (P-B), Mads Pedersen (DAN), Toms Skujins (LET), Natnael Tesfatsion (ERY), Otto Vergaerde (BEL)

