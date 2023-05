Football: Naples, sacrée championne d'Italie, a fêté sa victoire

Ils s’en souviendront, de ce 4 mai 2023. À Naples, ce fut une nuit de folie après la victoire historique du club des Azzurri jeudi soir face à Udine. Un match nul mais qui lui apporte le point manquant pour être sacré champion d’Italie pour la 3e fois seulement de son histoire et une première pour l’équipe du sud depuis 33 ans et la légendaire ère Maradona.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyée spéciale à Naples, Blandine Hugonnet

« C’est impossible à décrire… c’est incroyable ! On attendait ça depuis trop longtemps ! », s'exclame Simone

Comme une nuée ardente, la joie a littéralement explosé au pied du Vésuve. En feux d’artifices sauvages, fumigènes et pétards. Du stade Maradona, plein à craquer avec ses 55 000 tifosi face aux dix écrans géants pour suivre un match qui se déroulait 800 km plus au nord. Aux rues sinueuses et aux balcons des palais, en un coup de sifflet, Naples s’est embrasée.

« J’allais prendre l’avion pour Londres, mais j’ai décidé au dernier moment de rester pour être là pour cette soirée, ça en valait la peine », raconte excitée Mariacarla. « Le Scudetto de Naples, c'est un événement trop important et joyeux, qu’on peut enfin célébrer aujourd’hui », confie la supportrice.

>> À lire aussi : Football: Naples sacré champion d'Italie, 33 ans après son dernier titre national

Une nouvelle star de la Napoli

C’est le coup de pied libérateur de Victor Osimhen, l’attaquant nigérian, meilleur buteur de Serie A qui offre la victoire à la cité parthénopéenne. Après Maradona, c’est la nouvelle star de la Napoli, s’enthousiasme Giancarlo. « Osimhen, Osimhen, Victor ! Aujourd’hui, c’est lui qui aura écrit l’histoire de la ville. Et désormais, il y a Maradona et juste en dessous, il y a lui, avec tous les joueurs qui ont offert ce Scudetto à Naples. »

Après trois décennies et plusieurs journées d’attente et d’espoirs déçus, le titre de champions d’Italie s’est fait bien assez désirer. Alors cette nuit de folie en bleu et blanc va se prolonger encore, assurent les tifosi bouillonnants, qui accueilleront les joueurs à leur retour à Naples ce vendredi 5 mai. Ils iront célébrer avec eux ce 3e écusson, le Scudetto, dimanche lors du prochain match à domicile.

En marge des célébrations, plusieurs personne ont été blessés et un homme de 26 ans a été tué après des coups de feu tirés en plein centre-ville. À ce stade, difficile de déterminer si les coups de feu ont été tirés pour fêter la victoire ou s'ils relevaient d'une activité criminelle. Selon les médias italiens, la victime est liée à un clan de la mafia napolitaine.

>> À lire aussi : Italie: Zambo Anguissa, l’autre étoile africaine de Naples

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne