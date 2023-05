Premier League: saison terminée pour Hugo Lloris

Hugo Lloris en avril 2023. REUTERS - SCOTT HEPPELL

Le gardien et capitaine de Tottenham Hugo Lloris a déclaré forfait pour le reste de la saison de Premier League en raison d'une blessure à une cuisse, a annoncé le club anglais vendredi 5 mai. Champion du monde en 2018 avec l'équipe de France et récent retraité international, Lloris s'est blessé le 23 avril pendant la première mi-temps désastreuse contre Newcastle (6-1), lors de laquelle il a pris cinq buts en 21 minutes avant d'être remplacé. Tottenham reste sur quatre matches sans victoire en championnat et pointe à neuf points de Manchester United, quatrième et premier qualifié pour la Ligue des champions à quatre journées de la fin.