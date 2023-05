Cyclisme: le Belge Remco Evenepoel s'impose sur la première étape du Tour d'Italie

Le Belge Remco Evenepoel a remporté la première étape du Tour d'Italie lors du contre-la-montre individuel, le samedi 6 mai. © AFP / LUCA BETTINI

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le Belge Remco Evenepoel s'est adjugé la première étape du Tour d'Italie en signant un temps impressionnant lors du contre-la-montre individuel de 19,6 km, ce samedi 6 mai à Ortona. Le coureur de Soudal-Quick Step a devancé l'Italien Filippo Ganna et le Portugais João Almeida, respectivement de 22 et 29 secondes. L'autre grand favori du Giro, le Slovène Primož Roglič, concède déjà 43 secondes de retard sur le coureur belge. Avec cette première victoire, Evenepoel endosse le maillot rose de leader du Tour d'Italie pour la première fois de sa carrière, lui qui avait abandonné lors de sa première participation au Giro en 2021. C'est aussi la 42e victoire chez les professionnels pour le Belge, récent vainqueur de Liège-Bastogne-Liège, et la 10e dans un contre-la-montre individuel.