Football: le club japonais d'Urawa Red Diamonds remporte la Ligue des champions asiatique

Le club japonais d'Urawa Red Diamonds a remporté la 3e Ligue des champions asiatique de son histoire face aux Saoudiens d'Al-Hilal, le samedi 6 mai 2023. © AFP / PHILIP FONG

RFI

Le club japonais d'Urawa Red Diamonds a remporté la Ligue des champions asiatique en s'imposant en finale face au champion sortant, la formation saoudienne d'Al-Hilal, ce samedi 6 mai à Saitama. Après avoir fait match nul au match aller (1-1) à Riyad, les Japonais se sont imposés 1-0 lors du match retour grâce à un but contre son camp d'André Carrillo. Urawa décroche son 3e sacre dans la compétition après ses précédentes victoires en 2007 et 2017. Al-Hilal, équipe la plus titrée en Ligue des champions asiatique avec 4 éditions remportées (1991, 2000, 2019 et 2021), devra elle encore attendre avant d'inscrire un 5e titre à son palmarès.