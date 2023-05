Football: Lens double l'OM et récupère la place de dauphin de la Ligue 1

Au terme d'un choc disputé, Lens s'est imposé face à l'Olympique de Marseille (2-1) lors de la 34e journée de Ligue 1 grâce à des buts de Seko Fofana et Loïs Openda, ce samedi 6 mai. Les Lensois récupèrent la seconde place du championnat et se mettent la pression sur le leader parisien.

La pression s'accentue sur le Paris Saint-Germain. Vainqueur du choc de la 34e journée face à l'Olympique de Marseille, le RC Lens a ravi la place de dauphin de la Ligue 1 aux Phocéens et s'est installé en embuscade (72 points) du leader parisien, qui compte 75 points avant son match face à Troyes ce dimanche 7 mai.

Les deux équipes n'ont pas attendu pour entrer dans ce sommet, en montrant de l'intensité physique dès les premières secondes. Les Lensois ont rapidement mis le pied sur le ballon, mais c'est du camp marseillais qu'est venue la première occasion majeure de la rencontre. Alexis Sánchez, après un duel physique avec Kevin Danso, a réussi à lui subtiliser le ballon aux abords de la surface avant de remporter son face-à-face contre le gardien lensois avec beaucoup de sang-froid (8e). Mais sa joie a été de courte durée, son but étant finalement annulé par M. Turpin qui a jugé irrégulier son contact avec le défenseur lensois.

L'international ivoirien Seko Fofana a ensuite décoché une superbe frappe des 20 mètres, qui est venue s'écraser sur le poteau gauche du gardien marseillais (22e), visiblement battu. Très remuant, Loïs Openda a également mis en difficulté les défenseurs phocéens avec sa vitesse sans toutefois réussir à s'approcher suffisamment de la cage adverse pour être dangereux. L'ancien lensois Jonathan Clauss aurait pu ouvrir le score pour l'OM après un ballon glissé entre les défenseurs par Cengiz Ünder, mais sa tentative n'a trouvé que le petit filet (37e).

Sur une nouvelle occasion, le capitaine Seko Fofana a ensuite libéré le public lensois en enroulant parfaitement son ballon dans la lucarne marseillaise pour signer l'ouverture du score (42e, 1-0). Dans le temps additionnel, Brice Samba s'est bien déployé sur sa ligne pour repousser le tir de Jordan Veretout (45e+2) et permettre aux Lensois de rester en tête à la pause.

Le réalisme implacable des Lensois

Menés au score, les Marseillais se sont montrés plus entreprenants en début de seconde période en s'approchant davantage de la surface lensoise sans réussir à être précis, comme sur la tête mal ajustée de Leonardo Balerdi (50e). Patients face aux assauts des Phocéens et plus réalistes en contre-attaque, les Sang et Or ont ensuite doublé la mise grâce à Loïs Openda (60e, 2-0) après un centre au second poteau de Frankowski.

Malgré un pressing haut et des récupérations rapides, les joueurs d'Igor Tudor sont longtemps restés sans solutions devant la discipline défensive des Lensois, qui ne sont pas passés loin d'aggraver le score à plusieurs reprises (82e, 84e). Entré en jeu à la 76e minute, Dimitri Payet a ravivé l'espoir dans le camp marseillais en trompant le gardien adverse en fin de rencontre (88e, 2-1). Un réveil trop tardif de la part de l'OM, qui se laisse doubler par Lens et lui cède sa place de dauphin du championnat au terme de ce choc.

Déjà assurés de disputer la Ligue des champions la saison prochaine, les Lensois obligent à présent le PSG à réagir dans la course au titre. Le club de la capitale, qui connaît une fin de saison mouvementée sur la pelouse comme en coulisses, n'a désormais plus le droit à l'erreur et ne devra pas trébucher contre Troyes, ce dimanche 7 mai, sous peine de voir sa onzième couronne de Ligue 1 lui glisser entre les doigts.

