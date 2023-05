Football: Arsenal maîtrise Newcastle et reste au contact de Manchester City

Gabriel Martinelli est félicité par ses coéquipiers après avoir mené l'action qui a conduit au deuxième but d'Arsenal contre Newcastle, le 7 mai 2023.

Arsenal a résisté à Newcastle (0-2) au terme d'une rencontre intense et riche en occasions, ce dimanche 7 mai lors du choc de la 35e journée du championnat anglais. Ce succès permet aux Gunners de rester dans la course au titre et de se placer en embuscade en cas de faux pas de Manchester City.

Arsenal reste dans le rétroviseur de Manchester City. C'était un choc à remporter pour ne pas être distancé dans le sprint final vers le titre et les Gunners n'ont pas tremblé face à Newcastle (0-2), ce dimanche 7 mai lors du sommet de la 35e journée entre ces deux équipes actuellement sur le podium de la Premier League.

Les Magpies ont démarré le match en trombe avec une énorme occasion de Jacob Murphy dès l'entame (2e), qui a trouvé le poteau gauche d'Aaron Ramsdale. Les joueurs de Newcastle ont campé aux abords de la surface des Gunners dans les premières minutes, en effectuant un pressing intense sur leurs adversaires. Après une frappe de Bruno Guimarães repoussée par le défenseur Jakub Kiwior, Newcastle a cru obtenir un pénalty qui aurait pu lancer leur rencontre avant qu'il ne soit annulé par l'arbitre après vérification vidéo (10e).

Sur le point d'être assommés quelques minutes auparavant, c'est finalement Arsenal qui a frappé le premier dans cette rencontre. Sur leur première grosse occasion, les Gunners ont ouvert le score grâce à leur capitaine Martin Ødegaard, déjà auteur d'un doublé face à Chelsea le 2 mai et qui a récidivé d'une frappe dans le petit filet (14e, 0-1). Ses coéquipiers ne sont ensuite pas passés loin d'aggraver le score, mais Martinelli (20e) et Saka (24e) ont chacun perdu leur duel face à Nick Pope.

Le gardien des Gunners s'est ensuite illustré face à Joseph Willock (27e) et Callum Wilson (29e), alors que Newcastle a mis la pression sur la cage adverse pour tenter d'égaliser. Mais le camp londonien, solidaire et appliqué, n'a pas cédé et s'est même octroyé une nouvelle occasion avec une frappe d'Ødegaard repoussée du pied par le gardien (45e+7).

Aaron Ramsdale impérial dans sa cage

Newcastle a rempilé de retour sur la pelouse, en réalisant un début de second acte identique à son entame de match. Cette fois, c'est Alexander Isak qui a buté sur le poteau du gardien londonien avec une tête à bout portant (48e). Dans la foulée, Fabian Schär a repris un ballon puissant de la tête, bien repoussé d'une main ferme par Aaron Ramsdale, omniprésent dans sa cage (49e). Les Gunners ont rendu coup pour coup à leurs adversaires avec une frappe enroulée de Gabriel Martinelli qui s'est écrasée sur la transversale de Nick Pope (52e).

Les occasions ont continué de s'enchaîner entre les deux formations, avec un tir de Willock juste devant le but adverse qui a été repris in extremis par l'excellent retour de Granit Xhaka (58e). Mais c'est une nouvelle fois les Londoniens qui ont trouvé la faille, après une percée en solitaire de Martinelli sur l'aile gauche conclue par une frappe repoussée dans son propre but par le malheureux Schär (71e, 0-2). Les Magpies, en manque d'efficacité malgré de nombreuses occasions dangereuses, ont ensuite peiné à s'approcher de la surface adverse en fin de rencontre. Le Français Allan Saint-Maximin, entré en jeu en fin de rencontre, aurait pu réduire l'écart dans le temps additionnel mais il a lui aussi buté contre le gardien londonien, infranchissable tout au long du match (90e+2).

Avec ce succès obtenu au terme d'une rencontre très équilibrée entre deux équipes joueuses, Arsenal maintient le suspense dans la course au titre et revient à un point d'écart du leader Manchester City, qui a son destin en mains et compte également un match en moins que les Londoniens. De son côté, Newcastle pourrait céder sa 3e place au classement à Manchester United en cas de succès face à West Ham et se rapprocher d'une sortie du top 4, synonyme de qualification Ligue des champions.

