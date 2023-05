Ligue 1: « On va garder et soutenir Laurent Blanc », annonce le nouveau patron de Lyon

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le nouveau président américain de l'Olympique lyonnais John Textor a annoncé mardi qu'il comptait « garder et soutenir » l'entraîneur Laurent Blanc, auquel il souhaite donner « les outils nécessaires » pour réussir. « On va garder et soutenir Laurent Blanc. L'équipe fonctionne pas mal depuis quinze matches. On doit donner les outils nécessaires à l'entraîneur » pour réussir avec « une nouvelle équipe », a déclaré l'homme d'affaires américain pour sa première conférence de presse depuis l'annonce mardi de sa prise de pouvoir à l'OL après 36 ans de présidence de Jean-Michel Aulas. Lundi, OL Groupe a annoncé à la surprise générale la nomination de John Textor - qui a racheté le club rhodanien en décembre dernier - au poste de PDG en remplacement de Jean-Michel Aulas, à la tête de l'OL depuis 1987 et qui devait initialement y rester au moins jusqu'en 2025. Interrogé sur ce départ anticipé, M. Textor a démenti les « rumeurs et sur-interprétations » faisant état de tensions avec le président historique du club, tout en précisant souhaiter prendre une nouvelle direction. « Nous ne serons pas meilleurs si nous ne faisons pas quelque chose de différent », a-t-il insisté. « Jean-Michel croit en ce que nous faisons pour le club », a-t-il encore assuré.