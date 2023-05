Ligue des champions: le Real Madrid et Manchester City se neutralisent en demi-finale aller

Résumé

Le Madrilène Toni Kroos (en blanc) et le Mancunien Erling Haaland dos à dos à l'issue de la demi-finale aller de la Ligue des champions entre le Real et Manchester City.

Le Real Madrid, tenant du titre, a été mis en échec (1-1) chez lui, en demi-finale aller de la Ligue des champions. Kevin de Bruyne a superbement répondu à la magnifique ouverture du score de Vinicius. Rendez-vous mercredi 17 mai pour le second acte.

Publicité Lire la suite

Il n’y a pas eu de vainqueur dans cette première manche entre le Real Madrid et Manchester City dans une rencontre équilibrée, rarement emballante, sinon sur les magnifiques réalisations des buteurs, et souvent tactique.

Manchester City a fait (presque) ce qu’on attendait de lui : une mainmise technique sur le match dès le début. Quatre tirs cadrés dans le premier quart et une pression dans la récupération du ballon. Le Real était prêt visiblement à ce scénario. C’est une équipe qui se laisse dominer, plie sans rompre et lâche une banderille mortelle au moment opportun. Celle-ci prend la forme d’une chevauchée du Français Edouardo Camavinga qui transperce le milieu mancunien et trouve le Brésilien Vinicius. Ce dernier s’occupe du reste : une frappe des 25 mètres pour battre Ederson et ouvrir le score (36e). Premier tir du match pour le Real, premier but.

Kevin de Bruyne en détonateur

City est sonné. Les travers des hommes de Guardiola refont surface. La possession est stérile, il y a peu de solutions en attaque où le fantôme d’Erling Haaland erre face à l'axe rugueux formé par Rudigër et Alaba. Les Anglais, 138 buts marqués depuis le début de la saison et avant cette rencontre, peinent à s’approcher de la cage de Thibault Courtois. Comme souvent, c’est Kevin de Bruyne qui réveille tout son monde avec une frappe, 35 minutes après la dernière, que son compatriote belge sort d’une parade de la main droite.

Cela ne sera que partie remise, car 10 minutes plus tard, le maestro de City ne rate pas le cadre sur un tir puissant décoché à l’entrée de la surface. 1-1 ! Guardiola respire, ses hommes vont mieux. Mais cela n’aura pas le don de lancer cette rencontre que beaucoup attendaient plus spectaculaire, comme l’année dernière où 11 buts avaient été inscrits lors des deux matches de la demi-finale (4-3; 1-3).

La décision se fera donc dans une semaine, mercredi 17 mai, à Manchester. Le suspense reste entier et ce n’est pas plus mal…

Derby milanais Mercredi, loin de Madrid, c’est la ville de Milan qui va être en ébullition avec le derby entre l’AC Milan et l’Inter pour la deuxième demi-finale. Les deux derniers champions d’Italie vont se retrouver en Ligue de champions pour la troisième fois de leur histoire. Les Rossoneri ont toujours gagné. D’abord en 2003, en demi-finale après un double match nul (0-0 ; 1-1) qui verra l’AC Milan se qualifier grâce au but marqué à l’extérieur. En 2005, le match retour fut interrompu après que le gardien de l’AC Milan, Dida, eut reçu un fumigène. L’Inter aura match perdu sur tapis vert après s’être incliné (0-2) à l’aller. Aujourd'hui, les deux clubs de Milan sont aussi à la lutte dans le Calcio pour une qualification à la prochaine Ligue des champions. Les deux équipes savent aussi que le chemin le plus rapide actuellement est de remporter la Ligue des champions. Ce mercredi, les retrouvailles seront sans doute enflammées entre voisins. Pour le plus grand bonheur des Milanais.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne