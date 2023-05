Foot: Sergio Busquets annonce son départ du FC Barcelone

RFI

Le capitaine du FC Barcelone Sergio Busquets quittera le club catalan en fin de saison à 34 ans, après avoir fait toute sa carrière sous le maillot blaugrana, a-t-il annoncé mercredi. « Le moment est arrivé d'annoncer que cette saison est ma dernière avec le FC Barcelone », dit le triple vainqueur de la Ligue des champions dans une vidéo sur son compte Instagram. En quinze saisons professionnelles avec le club, Busquets a remporté, outre les Ligues des champions 2009, 2011 et 2015, huit titres de champion d'Espagne, sept coupes nationales et quelques autres trophées, dont trois coupes du monde des clubs. Il est également champion du monde (2010) et d'Europe (2012) avec l'Espagne. Il est actuellement en route pour un neuvième titre de champion, Barcelone comptant 13 points d'avance sur son dauphin l'Atlético Madrid à cinq journées de la fin. La presse a récemment évoqué la possibilité d'un transfert en Arabie Saoudite, où évolue déjà Cristiano Ronaldo, et où pourrait partir également Lionel Messi.