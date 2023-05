Ligue des champions: l’Inter dompte son voisin l’AC Milan et fait un pas vers la finale

L’Inter Milan est sortie vainqueur de l’AC Milan en demi-finale aller de la Ligue des champions (2-0). Les Interistes ont marqué très vite avant de contenir les rares velléités adverses. Les Nerazzurri prennent une belle option pour la finale.

Ceux qui étaient un peu déçus du peu de spectacle offert mardi lors de la première demi-finale entre le Real Madrid et Manchester City (1-1) ont dû savourer ce derby milanais. Au moins la première période. Sûrement les 20 premières minutes où la rage, l’intensité, l’appétit de l’Inter Milan se sont diffusés sur la pelouse de Giuseppe Meazza avec une énergie folle, anesthésiant les quelque 80 000 spectateurs et supporters de l’AC Milan. Vingt minutes furieuses pendant lesquelles l’Inter s’est montrée souveraine, mettant une pression étouffante à son voisin qui ne parvenait pas à tenir le ballon, à bien le ressortir ou à se montrer dangereux offensivement.

C’est en toute logique que les Nerazzurri ouvrent le score grâce à Edin Dzeko par une reprise en pleine lucarne sur un corner dès la 8e minute. Le Milan n’a pas le temps de réagir que Mkhitaryan double la mise en ajustant Mike Maignan dans la surface (11e). Les Rossoneri sont au KO debout et manquent la correctionnelle sur une frappe puissante de Hakan Çalhanoglu qui finit sur le poteau (16e).

Milan inexistant

Un but d’un Bosniaque, un autre d’un Arménien, un poteau pour un Turc, l’Internazionale n’aura jamais aussi bien porté son nom que lors de ces 20 premières minutes de haute volée qui ont donné le tournis aux Milanais d’en face. Ajoutez à cela un capitaine argentin (Lautaro Martinez) pour mener les troupes et un gardien camerounais (André Onana) pour sécuriser la défense, et vous avez la recette du cocktail interiste. Un savant mélange de technique, d’agressivité et de tactique, naturellement italienne, pour faire plier le voisin pour la troisième fois en quatre matches cette saison.

L’AC Milan n’aura montré que très peu de choses dans ce choc, sans doute handicapé par l’absence sur blessure de son attaquant portugais Rafael Leao, passeur décisif en quarts de finale contre Naples à l'aller (1-0) comme au retour (1-1).

L’Inter Milan n’a pas encore validé son ticket pour la finale à Istanbul, le 10 juin prochain, mais le contenu de sa rencontre de mercredi a de quoi rassurer ses tifosi qui pourront attendre sereinement le match retour dans une semaine. Mardi prochain, dans le même stade, sur la même pelouse, mais pas avec les mêmes supporters, l’Inter aura l’occasion de confirmer cette victoire chez elle et d’éliminer pour la première fois en trois confrontations son voisin milanais en Ligue des champions. Toute une ville (la moitié) attend ça depuis 2005.

