L’argent, le nerf de la guerre dans la préparation des judokas africains

Aux Mondiaux de judo à Doha, les athlètes africains évoquent leurs difficultés dans leur préparation, faute d’argent pour participer à des tournois internationaux ou des stages à l’extérieur du continent.

Avec notre envoyé spécial à Doha, Éric Mamruth

Pour progresser, le secret est assez simple pour un judoka, il doit multiplier les combats et les différents adversaires. Donc partir souvent en compétition et en stage à l'étranger, à l'image d’un Thierry Riner, qui va souvent au Japon pour s'aguerrir, ou d'un Kevin Budin, camerounais né et vivant en France. « Sur une compétition, on prend de l’expérience, on prend des points. Avec les stages, on voit beaucoup d’autres judos. Pour être à ce niveau-là, il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Il faut tomber, il faut faire tomber. Il faut bouffer du Judo. Pour être mieux ‘’ranké » » (classé), il faut faire des compétitions, il faut sortir et pour sortir, il faut de l'argent. Donc, ça reste un cercle vicieux ».

Pour un judoka qui vit sur le continent africain, sortir du pays est souvent compliqué. Pour la Sénégalaise Khadija Sonko, médaillée d’argent par équipe mixte aux Championnats d'Afrique de judo en 2022, a fait le tour en Afrique. Elle aimerait avoir plus d’opposition à l’extérieur du continent. « En Afrique, on se connaît tous, chacun sait ce que l'on fait, confie la combattante de moins de 70 kg. On n'est pas, non plus, nombreux à l'entraînement. Une dizaine de personnes, une par catégories, donc on n’a pas forcément le bon sparring-partner. Du coup, c'est un peu difficile. Il faudrait des stages internationaux afin de croiser vraiment les meilleurs. Mais pour faire des stages. C'est un peu plus compliqué. C'est cher ! »

Parmi les 73 combattants africains présents à Doha, plusieurs sont des binationaux nés et vivant en France. Conséquence, leurs conditions de préparation s’en révèlent bien meilleures par rapport à leurs collègues issus du continent.

La judokate Clarisse Agbégnénou décroche son 6e titre de championne du monde

