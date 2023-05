MMA: Mansour Barnaoui battu à la décision par Brent Primus au Bellator 296

L'Américain Brent Primus (à droite) s'est imposé par décision unanime face au Tunisien Mansour Barnaoui (à gauche), le 12 mai 2023 à Paris lors du Bellator 296. AFP - FRANCK FIFE

Texte par : Nicolas Bamba Suivre 1 mn

Un peu moins de sept mois après ses débuts réussis dans l'organisation d'arts martiaux mixtes (MMA) Bellator, alors qu'il restait sur trois années sans combattre, Mansour Barnaoui s'est incliné, vendredi 12 mai à Paris, à l'occasion de son deuxième combat. Tête d'affiche du Bellator 296, le combattant poids léger visait la victoire en quarts de finale du World Grand Prix Tournament face à Brent Primus à Bercy. Un succès lui aurait ouvert la voie d'une demi-finale face au Russe Usman Nurmagomedov, cousin de la légende Khabib Nurmagomedov. Mais son adversaire américain, ancien champion des légers au Bellator et plus fort dans les phases au sol, a pris le dessus et l'a emporté par décision unanime à l'issue des cinq reprises. L'« Afro-Samourai » était invaincu depuis 2016.