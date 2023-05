Judo: Teddy Riner décroche son 11e sacre mondial, Julia Tolofua en argent

Teddy Riner et Julia Tolofua lors des Championnats du monde de judo à Doha.

Teddy Riner a décroché son 11e sacre mondial face au Russe Inal Tasoev en finale des Championnats du monde de judo, ce samedi 13 mai à Doha. Pour la première finale mondiale de sa carrière, Julia Tolofua a dû se contenter d'une médaille d'argent en +78kg face à l'expérimentée Japonaise Akira Sone.

Journée d'or et d'argent pour les judokas français aux Mondiaux de Doha, ce samedi 13 mai. De retour aux Championnats du monde après six ans d'absence, le Français Teddy Riner a décroché sa 11e couronne mondiale lors de la finale des +100 kg face au Russe Inal Tasoev. Julia Tolofua, l'autre Tricolore qualifiée pour la finale des +78 kg, a remporté l'argent face à la Japonaise Akira Sone.

Avec plus de vingt minutes passées sur les tatamis au cours des tours précédents, le Français s'est présenté en finale face au Russe Inal Tasoev, concourant sous drapeau neutre. Au cours d'un combat très disputé face à un adversaire redoutable en contre, Riner a été poussé en prolongation et n'est pas passé loin de la défaite sur un bon mouvement de son adversaire après sept minutes de combat. Mais il a finalement renversé le Russe quelques secondes plus tard par waza-ari pour décrocher sa onzième couronne mondiale.

Le parcours jusqu'à ce nouveau sacre n'était pas tracé d'avance pour Teddy Riner, puisqu'il n'était pas tête de série au début de la compétition et a dû passer par un premier tour face au Roumain Vladut Simionescu, 25e mondial. Malgré un combat poussif au cours duquel les deux judokas ont écopé de deux pénalités, Riner a finalement envoyé son adversaire au sol en bordure de tapis à 1 minute 47 secondes de la fin du temps réglementaire.

Au deuxième tour, il avait dominé le Polonais Kacper Szczurowski suite à une triple pénalité au bout de 3 minutes et 12 secondes de combat. En 8e de finale, il s'est également imposé aux pénalités contre le Mongol Tsetsentsengel Odkhuu, 4e mondial de la catégorie des +100 kg et vainqueur en février du Grand Slam de Tel Aviv. En quart de finale, Riner a ensuite remporté le choc contre l'impressionnant japonais Tatsuru Saito, vice-champion du monde, en faisant craquer son adversaire aux pénalités lors de la prolongation. Il a ensuite expédié sa demi-finale face au Tadjik Temur Rakhimov, numéro 1 mondial de la catégorie, après 27 secondes seulement en lui infligeant un harai-goshi dévastateur.

Double champion olympique en individuel et à présent auréolé d'un 11e titre mondial, l'objectif est parfaitement rempli pour le Français qui se présentait au Qatar pour se jauger face aux meilleurs judokas à un an des JO de Paris, probablement l'ultime défi de sa carrière.

Julia Tolofua en argent en +78 kg

Pour la première finale mondiale de sa carrière, Julia Tolofua a fait preuve de beaucoup de patience en +78 kg face à la Japonaise Akira Sone, championne olympique en 2021 à Tokyo. Mais après avoir usé la Nipponne grâce à son gabarit, au cours d'un combat interminable de onze minutes, la Tricolore a finalement laissé échapper le titre mondial en s'inclinant sur une troisième pénalité après plus de sept minutes de prolongation. Déjà médaillée de bronze l'an passé, elle apporte une nouvelle médaille d'argent à la France lors de ces Mondiaux.

Dans un début de journée tonitruant, la Française avait dominé en quart de finale la vice-championne du monde en titre, la Brésilienne Beatriz Souza, battue par ippon en 1 minute 40 secondes. En demi-finale, elle avait emmené la Chinoise Xu Shiyan jusqu'en prolongation avant de la battre par waza-ari. « Julia a fait un début de journée tonitruant en battant aussi la vice-championne du monde en quart de finale et en étant libérée », a commenté son entraîneur Christophe Massina.

Dans la même catégorie, la Française Romane Dicko, pourtant championne du monde en titre et numéro une mondiale, a été éliminée dès son entrée en lice.

(Avec AFP)

