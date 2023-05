Tour d'Italie: l'Irlandais Ben Healy s'impose sur la 8e étape après un long raid solitaire

L'Irlandais Ben Healy lors de l'arrivée de la 8e étape du Tour d'Italie à Fossombrone, le samedi 13 mai 2023. © AFP / LUCA BETTINI

Texte par : RFI Suivre 1 mn

L'Irlandais Ben Healy (EF Education-EasyPost) s'est imposé sur la 8e étape du Giro au terme d'une immense chevauchée de plus de 50 km, ce samedi 13 mai à Fossombrone. Dans la première ascension du Cappuccini, il a laissé derrière lui les autres coureurs qui n'ont jamais été en mesure ensuite de le rattraper. « Lorsque j'ai accéléré, je voulais faire une première sélection mais personne ne m'a suivi. Je savais que j'étais capable de le faire seul. Alors je suis parti », a commenté Healy, qui s'est imposé avec une minute et 49 secondes d'avance devant le Canadien Derek Gee et l'Italien Filippo Zana. Il signe avec cette victoire d'étape le plus beau succès de sa carrière, après une 2e place à la Flèche brabançonne puis à l'Amstel Gold Race, ainsi qu'une 4e place lors de Liège-Bastogne-Liège. Au classement général, le Norvégien Andreas Leknessund conserve le maillot rose alors que Remco Evenepoel laisse s'échapper 14 secondes d'avance sur Primoz Roglic à la veille du deuxième contre-la-montre.