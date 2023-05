Judo: l'équipe de France mixte sacrée vice-championne du monde

Texte par : RFI Suivre 1 mn

L'équipe de France mixte est repartie avec la médaille d'argent en s'inclinant contre le Japon (3-4), après une finale de l'épreuve par équipes mixtes très disputée lors des Championnats du monde de judo, ce dimanche 14 mai à Doha. Les Français ont remporté les deux premiers points grâce à Joan-Benjamin Gaba, expéditif contre le très expérimenté Soichi Hashimoto en lui infligeant un ippon tôt dans le combat, et Margaux Pinot, qui a surpris Saki Niizoe en contrant son attaque lors du golden score. Maxime-Gaël Ngayap Hambou, très actif contre Goki Tajima, s'est ensuite fait surprendre en prolongation alors que les deux judokas comptaient chacun deux pénalités. Coralie Hayme a poussé Maya Segawa à une 3e pénalité dans le golden score pour creuser de nouveau l'écart pour la France, avant que Tatsuru Saito ne fasse rapidement craquer Joseph Terhec aux pénalités. Sarah-Léonie Cysique est passée à rien de renverser Haruka Funakubo, avant de commettre une erreur et de subir un ippon. Les deux pays étant au coude-à-coude (3-3), Margaux Pinot a été tirée au sort pour le match décisif et s'est présentée une nouvelle fois face à Saki Niizoe. La Française a cru renverser son adversaire au bout de 5 minutes de golden score, avant que son attaque soit déjugée puis pénalisée par l'arbitre. Elle a ensuite perdu le combat en subissant une 3e pénalité face à la Japonaise. Le Japon remporte sa 6e couronne mondiale et reste invaincu dans cette épreuve depuis son arrivée lors des Championnats du monde en 2017.