Tour d'Italie: le Belge Remco Evenepoel abandonne la course après un test positif au Covid-19

Remco Evenepoel avant le départ de la 8e étape du Tour d'Italie, le 13 mai 2023. © AFP / LUCA BETTINI

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le Belge Remco Evenepoel, leader au classement général et grand favori du Tour d'Italie, a annoncé son abandon de la course après un test positif au Covid-19, ce dimanche 14 mai. « C'est le cœur lourd que j'annonce que je vais devoir quitter la course. Dans le cadre du protocole de l'équipe, j'ai effectué un test de routine qui s'est malheureusement révélé positif », a-t-il déclaré dans un communiqué de son équipe Soudal-Quick Step. Vainqueur de la 9e étape du Giro quelques heures plus tôt, le départ du coureur de 23 ans prive cette 106e édition de son duel très attendu avec le Slovène Primož Roglič, sur lequel il comptait 47 secondes d'avance avant la 10e étape qui débutera le 16 mai. Remco Evenepoel avait déjà abandonné lors de sa précédente participation au Giro en 2021.