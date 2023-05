Ligue des champions: City-Real, stars en pagaille et choc en vue

Dos-à-dos à l'aller (1-1), Manchester City et le Real Madrid se retrouvent ce mercredi 17 mai pour la demi-finale retour de la Ligue des champions.

« On a un plan de jeu qu'on doit exécuter un peu mieux qu'à l'aller. On essaiera de se créer plus d'occasions et de faire en sorte que nos joueurs de devant reçoivent le ballon dans de meilleures situations (...) Mais on s'attend à affronter le plus dur des adversaires possible ces dernières années. On l'accepte, on s'y attend et il n'y a plus qu'à y aller », raconte Pep Guardiola à la veille d’un choc pour une place en finale. S'il a déjà connu deux fois la victoire avec le Barça en 2009 et 2011, le Catalan n'a de cesse de répéter que son passage à Manchester City sera jugé sur la C1. Et avec une seule finale en sept ans, son bilan est maigre.

L'heure Erling Haaland

Manchester City, qui avait perdu le titre face à Chelsea en 2021 (1-0), rêve de faire tomber le Real et sa bande de stars, afin de se donner une nouvelle chance de soulever la « Coupe aux grandes oreilles ». « On a un groupe de joueurs qui sont maintenant ensemble depuis pas mal d'années, où on a su renverser des situations, on a été en position de gagner, en position de perdre (...) On a traversé de mauvais et de bons moments, mais on espère que cette fois, ce sera la cerise sur le gâteau et qu'on va inscrire notre nom dans les livres d'histoires et mettre ce club sur la carte des vainqueurs de la C1 », dit aujourd’hui le défenseur des Citizens, Kyle Walker.

Un cinquième titre de champion d’Angleterre en vue – en six ans – ne suffit plus. Seule une victoire en Ligue des champions compte désormais. Erling Haaland (36 buts en 33 matchs en Premier League) recruté l'été dernier, a été plutôt discret à l'aller, et sera très attendu à l'Etihad Stadium, tout comme Kevin de Bruyne, auteur du but égalisateur à l'aller, mais qui, en club comme en sélection avec la Belgique, court encore après les titres internationaux les plus prestigieux.

Le joyau brésilien Vinicius

Mais en face, il y aura le club le plus titré en C1 (14), dirigé par l'entraîneur le plus titré en C1, Carlo Ancelotti, qui a soulevé la « Coupe aux grandes oreilles » quatre fois : avec l'AC Milan, en 2003 et 2007, et avec le Real en 2014 et 2022.

La « Maison blanche » a encore des arguments de taille au moment de défier les Mancuniens. À commencer par le Brésilien Vinicius, unique buteur de la dernière finale de C1 au Stade de France contre Liverpool (1-0). « Il n'est jamais blessé, il se sent toujours très bien. En ce moment, il nous apporte beaucoup, sa manière de jouer est spectaculaire. Il est le futur de ce club. Et le futur, c'est maintenant », lance Ancelotti. Sorti de l'ombre de Karim Benzema, moins en vue, mais toujours meilleur buteur du Real cette saison, Vinicius prend désormais toute la lumière : il cumule actuellement 23 buts et 21 passes toutes compétitions confondues, faisant de lui le joueur le plus décisif du Real.

