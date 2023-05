Tour d'Italie: le Danois Magnus Cort Nielsen remporte la 10e étape sous la pluie

Le Danois Magnus Cort Nielsen (EF Education) a remporté mardi 16 mai à Viareggio la 10e étape du Tour d'Italie courue sous la pluie, marquée par de nombreuses chutes et plusieurs abandons. Vainqueur de deux étapes du Tour de France et six de la Vuelta, le Danois de 30 ans devient le 105e coureur de l'histoire à avoir gagné sur les trois grands Tours. Il a devancé au sprint ses deux compagnons d'échappée, le Canadien Derek Gee (Israël Premier Tech) et l'Italien Alessandro De Marchi (Jayco-AlUla), avec 50 secondes d'avance sur le peloton. Le Britannique Geraint Thomas (Ineos) conserve le maillot rose de leader qu'il a récupéré après l'abandon dimanche soir du grand favori, le Belge Remco Evenepoel, suite à un contrôle positif au Covid-19. Parmi les coureurs qui ont quitté la course mardi figure le Russe Alexandr Vlasov (Bora) qui était sixième au général et faisait figure d'outsider pour la victoire finale.