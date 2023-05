Lutter contre l’homophobie, un «sujet encore très tabou et délicat» pour les jeunes footballeurs

Entretien

Le week-end dernier, en France, une poignée de joueurs de foot n'a pas souhaité porter un maillot floqué d’un arc-en-ciel, symbole de la lutte contre l’homophobie, dans le cadre de la campagne annuelle de la Ligue de football professionnel. Yoann Lemaire, ancien footballeur de 41 ans, lui-même homosexuel, agit depuis 2016 avec son association Foot ensemble pour sensibiliser les jeunes footballeurs contre les discriminations, en centre de formation ou en club amateur. Et pour lui, en cette journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie, le chemin est encore long.

RFI : Comment se déroulent vos formations auprès des jeunes joueurs amateurs ou en centre de formation ?

Yoann Lemaire : Les référents éducatifs des centres de formation de toute la France appellent notre association pour mener une action de sensibilisation auprès des adolescents dans les clubs et les pôles espoir. Sur place, on échange avec les jeunes pendant des ateliers de 2 heures. Concrètement, on ne leur dit pas tout de suite qu’on va parler d’homophobie pour ne pas les bloquer dès le départ. On explique qu’on va aborder le sujet des discriminations. On essaie de décrypter, de comprendre, et de sensibiliser. On leur pose plein de questions : « C’est quoi la discrimination ? Quelles discriminations vivent-ils ? » On parle de racisme puis on bifurque sur l’homophobie. Selon leurs réponses, on adapte les supports qu’on utilise : des extraits de notre documentaire « Footballeur et homo, au cœur du tabou » réalisé en 2018 pour France 2, des vidéos, des enquêtes, des questionnaires, des jeux, des mises en situation. On peut aussi leur demander de faire une création artistique, un concours d’éloquence ou un reportage sur l’homophobie. Le but, c’est de leur faire parler du sujet.

Quelles réactions obtenez-vous des jeunes garçons que vous rencontrez ? Sont-ils réceptifs, réticents ?

C’est compliqué. Le sujet de l’homophobie est très tabou, très délicat avec eux. Surtout qu’il s’agit de garçons qui n’ont été qu’entre eux depuis des années. L’effet de groupe est très fort et on voit bien la différence quand on leur parle collectivement ou individuellement. Mais je dois avouer qu’il y a eu une évolution ces dernières années. Évidemment, il y a un virilisme ambiant, beaucoup de masculinité toxique, de sexisme, cette idée d’avoir toujours quelque chose à prouver en tant qu’homme, qu’on est fort, puissant, « qu’on n’est pas des gonzesses ». Mais la plupart restent réceptif, ils ont envie de discuter de cette thématique. Ils ont plein de choses à dire, comme ils voient la médiatisation de certains joueurs qui refusent de porter des maillots arc-en-ciel. Ils ont un avis. Mais quand je leur demande : « Et s’il y a un homme gay dans votre équipe, comment vous réagissez ? » Les réponses sont mitigées.

Le poids de la religion est aussi de plus en plus important. À l’heure actuelle, je suis obligé de travailler avec des théologiens pour savoir comment leur répondre, tellement ils l'invoquent en permanence comme argument. Donc, je les interroge, je les pousse dans leurs retranchements, je pointe du doigt leurs incohérences pour qu’ils se questionnent eux-mêmes. Je mentionne aussi mon propre parcours d'ancien joueur homosexuel. Parfois, ça marche, ils comprennent mieux. Parfois, ils rentrent dans la provocation. Ça m’est déjà arrivé de partir d’un atelier tant c’était dur d’entendre certains de leurs commentaires.

Comment arrivez-vous à instaurer une discussion sur ce sujet avec eux ?

Ce qui marche en partie avec eux, c’est d’être modéré, et pas militant. Ils ne supportent plus l’injonction permanente et les insinuations immédiates qu’ils sont homophobes. Ce sont des gamins qui n'ont parfois pas plus de 14 ans. Il faut commencer par les écouter, même quand ils disent des conneries. Il faut faire preuve de beaucoup de patience, de calme, et entamer une discussion. Pour eux, l’homosexualité est quelque chose de lointain. Ils invoquent très rapidement la religion, puis le dégoût de voir deux hommes ensemble, et la peur de séduire un coéquipier gay.

Par exemple, pour l'affaire Idrissa Gueye de l'année dernière, ils disaient : « Il a eu trop raison de ne pas mettre le maillot, c'est une star. » Alors, je leur rétorque : « Vous ne voulez pas plutôt être célèbres pour avoir été bons sur le terrain, avoir un bon comportement et être un modèle auprès de gamins dans des collèges qui sont harcelés, violentés, qui peuvent même en venir au suicide pour leur homosexualité ? » Les provoquer, ils adorent. Je leur fais aussi comprendre que peut-être, parmi eux, un de leurs coéquipiers est gay et doit se cacher. C’est là où j’apporte l’idée que « c’est peut-être votre attitude qui empêche certains d’annoncer leur homosexualité, peut-être que le climat n’est pas assez bienveillant ». Et je conclus souvent par : « Mettez-vous cinq minutes à la place de ce coéquipier. » Là, ils ont un temps d’arrêt.

Vous avez le sentiment d’être soutenu par la Ligue de football professionnel (LFP), la Fédération française de football (FFF), les clubs ?

La LFP, aucun doute. Elle nous soutient de plus en plus, et on est aussi de plus en plus sollicité pour ce type d’interventions auprès des jeunes garçons. J’ai même dû en refuser certaines en 2022, tellement il y avait de demande. Et notre sensibilisation ne se limite pas qu’aux jeunes. On intervient aussi auprès des directions et des salariés des clubs. Le problème, c’est que du côté des centres de formation et des clubs, les référents ne sont pas du tout formés. Presque à chaque fois, les éducateurs et les patrons me remercient d’être venu parce qu’eux-mêmes ne savent pas gérer le problème. Ils me disent : « On est incapable de savoir comment leur parler d'homophobie, de sexisme, d’antisémitisme, de laïcité, des problèmes de racisme, des violences sexuelles… » Car les formations qui leur sont dispensées par la FFF ne portent jamais sur l’homophobie.

En plus, une fois que les équipes encadrantes sont sensibilisées et intéressées par le sujet, les choses bougent. Je l’ai vu avec le centre de formation du PSG qui a fait un bond énorme : après l’impulsion de Virginie Megnin, la coordinatrice scolaire et référente socio-éducative, qui voulait mettre les bouchées doubles, j’y suis intervenu six fois, en plus d’autres associations. Et un an plus tard, ce n’était plus du tout la même chose. Tout n’était pas gagné, mais les jeunes n'avaient plus le même discours. Et ça, c’est une victoire.

Pareil pour Montpellier. On a formé et sensibilisé tout le monde là-bas : les joueurs pro, les garçons en formation, toute la direction, les éducateurs, les salariés du club, même les supporters ! Et aujourd’hui : c’est le seul club qui a confectionné son propre maillot LGBT+ pour ce week-end du 14 mai, et tous ses joueurs le portent sans problème. Chapeau.

Pour ces jeunes-là, faudrait-il des figures de joueurs professionnels qui montrent l’exemple et s'emparent du sujet ?

Bien sûr. Mais c’est extrêmement complexe d’avoir des joueurs français connus qui s’engagent ouvertement contre l’homophobie. Il y a un besoin criant d’exemplarité, c’est pour cela que voir un Kylian Mbappé vêtu d’un maillot arc-en-ciel sans aucune difficulté sert également à convaincre ces gamins. Mais ça ne suffit pas. Le vrai travail, il est sur le terrain avec les associations, les référents sociaux-éducatifs, les encadrants, les coaches, et même les sponsors. De plus en plus, ces derniers expliquent aux joueurs qui s’opposent aux signes LGBT+ : « C’est un comportement discriminatoire, donc tu ne pourras plus porter ma marque. »

Et comprendre les conséquences de ses actes, c’est ça qu'on essaie de transmettre à ces jeunes footballeurs. Cette polémique autour des maillots arc-en-ciel est en quelque sorte un bon signe, parce qu'elle montre que la société est en train d'évoluer et n'accepte plus certaines choses. Il y a 700 joueurs qui ont mis le maillot, cinq ou six qui ont refusé, et trois coaches qui ont eu des propos ahurissants. Évidemment, ça donne l’impression que ça empire, mais au contraire, je pense que ça se libère et que certains comportements ne passent plus.

Le joueur français du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, revêt un maillot floqué du drapeau LGBT+ lors d'un match du PSG contre le Stade de Reims au Parc des Princes, le 16 mai 2021. © FRANCK FIFE / AFP

Avez-vous espoir que les mentalités de ces jeunes évoluent, elles aussi ? Et si c'est si compliqué, pourquoi continuez-vous à mener ces ateliers ?

Je me pose souvent la question. Combien de fois, j'ai dit à la LFP que j’arrêtais ! Mais je le fais parce que j’ai galéré à titre personnel. Puis surtout parce qu’en 2017, quand j’ai lancé l’association, un gamin est venu me parler lors d’un match en me disant : « C’est bien ce que tu fais, mais ce n’est pas encore assez. » Trois semaines après, ce garçon s’est pendu. Je le fais aussi parce que si je n’y vais pas, personne d’autre n’ira parler à ces jeunes de tout ça.

Et si j’ai espoir ? Tout dépendra du plan d’action de la ministre des Sports pour agir contre l’homophobie dans le foot, qu'elle doit présenter ce mercredi 17 mai au Comité national olympique sportif français. Ça fait trois ans que je dis qu’il faut mobiliser des théologiens pour déconstruire les arguments liés à la religion. Donc s’il n’y a pas de plan d’action ambitieux, où tous les acteurs concernés sont mobilisés, on est mal barré.

