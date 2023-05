NBA: les San Antonio Spurs auront le premier choix à la draft de Victor Wembanyama

Victor Wembanyama (à droite), aux côtés de son manager Vincent Collet, le 14 novembre 2022 à Pau. © AFP/GAIZKA IROZ

Texte par : RFI Suivre

Les San Antonio Spurs choisiront en premier le joueur de leur choix à la draft du 22 juin, selon la loterie effectuée mardi, et devraient, sauf surprise, en profiter pour sélectionner le prodige français Victor Wembanyama, appelé à faire ses grands débuts en NBA. Le grand espoir du basket mondial, âgé de 19 ans, est en effet le grand favori pour être le numéro un de la draft. Il est le plus coté des 60 candidats qui seront recrutés un à un, sur deux tours, par les trente franchises du championnat le plus relevé du monde.