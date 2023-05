Tour d'Italie: l'Allemand Nico Denz s'impose sur la 12e étape

L'Allemand Nico Denz lors de l'arrivée de la 12e étape du Tour d'Italie, le 18 mai 2023. © AFP / LUCA BETTINI

Texte par : RFI Suivre 1 mn

L'Allemand Nico Denz (Bora-Hansgrohe) a remporté la 12e étape du Tour d'Italie en s'imposant au sprint, ce jeudi 18 mai à Rivoli. Il a devancé le Letton Toms Skujins et l'Australien Sebastian Berwick dans les derniers mètres pour s'adjuger la plus belle victoire de sa carrière à 29 ans, alors qu'il ne devait initialement pas se joindre à l'échappée. « Je n'étais pas désigné dans l'équipe pour aller dans l'échappée, ce devait être Patrick Konrad et Bob Jungels. Mais Bob ne se sentait pas trop bien et j'ai eu le feu vert », a-t-il expliqué. Le Britannique Geraint Thomas, arrivé en compagnie des autres favoris avec plus de huit minutes de retard sur le vainqueur, a conservé tranquillement son maillot rose de leader. Les choses devraient néanmoins se corser dès la 13e étape, première grande étape de montagne avec trois cols de première catégorie jusqu'à Crans Montana.