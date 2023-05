Football: Manchester City champion, un règne sans partage en Premier League

L'intraitable défenseur Ruben Dias, un des symboles d'un Manchester City insubmersible cette saison. (Illustration). REUTERS - CARL RECINE

Texte par : RFI Suivre 4 mn

Dominée presque sans partage par Manchester City, qui s'est assuré samedi son cinquième titre de champion d'Angleterre en six saisons, la Premier League se résume de plus en plus à un « Tous contre City ».