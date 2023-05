Tennis: Medvedev domine Tsitsipas et rejoint Rune en finale à Rome

Texte par : RFI Suivre

Le Russe Daniil Medvedev, tête de série N.3, s'est qualifié samedi pour la finale du Masters 1000 de Rome en dominant le Grec Stefanos Tsitsipas (N.5) 7-5, 7-5, au terme d'une demi-finale interrompue plus de quatre heures par la pluie. Medvedev, que personne n'attendait à pareille fête sur la terre battue romaine, loin d'être sa surface de prédilection, défiera en finale le jeune Danois Holger Rune (N.7), tombeur de Casper Ruud (N.4) après avoir fait chuter en quarts le tenant du titre et tête de série N.1 Novak Djokovic. Medvedev visera dimanche son 20e titre, mais son premier sur l'ocre après les 18 sur dur, sa surface préférée, et celui sur herbe.