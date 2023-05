Football: Sebastien Haller rapproche Dortmund du titre de champion d’Allemagne

Vainqueur sur la pelouse d'Augsbourg (3-0) ce dimanche en début de soirée, le Borussia Dortmund a parfaitement profité de la défaite du Bayern samedi pour s'offrir une balle de titre de champion d'Allemagne la semaine prochaine. Comme depuis son retour, l’Ivoirien Sébatien Haller a été déterminant avec un doublé.

Symbole de la seconde partie de saison exceptionnelle de Dortmund, Sébastien Haller a libéré ses coéquipiers à l'heure de jeu dans une rencontre qui avait tout du piège pour le Borussia Dortmund. L'international ivoirien a été absent des premiers mois de l'exercice 2022/23 à cause d'un cancer des testicules diagnostiqué à la mi-juillet l'an dernier, et a porté le BVB sur la phase retour, inscrivant dimanche ses huitième et neuvième buts en Bundesliga.

Recruté à l'été pour pallier le départ de l'avant-centre norvégien Erling Haaland à Manchester City, Haller a pu revenir dès janvier sur les pelouses, après quatre cycles de chimiothérapie et deux opérations.

« Plus le droit de laisser échapper le titre »

Avant la dernière journée de Bundesliga, le Borussia Dortmund compte désormais deux points d'avance devant le Bayern (70 contre 68) et devra s'imposer dans son Westfalenstadion et ses 81 365 spectateurs contre Mayence samedi prochain pour décrocher un titre qui lui échappe depuis 2012.

Lors du dernier titre de champion d'Allemagne il y a déjà onze ans, près de 400 000 personnes avaient célébré le sacre dans les rues de Dortmund et sur la Borsigsplatz, où les joueurs du BVB se retrouvent pour communier avec leurs supporters. L'attente d'une décennie, et des dix titres consécutifs du Bayern entre 2013 et 2022, n'a jamais été aussi proche de prendre fin.

« On a encore un match à jouer. On a fait aujourd'hui un pas de géant, pas besoin de tourner autour du pot. Ça n'a pas été une rencontre facile, on a finalement mérité de l'emporter », a commenté le directeur sportif de Dortmund Sebastian Kehl au micro du diffuseur DAZN, après la rencontre. « L'euphorie va désormais être immense. On va la prendre avec nous, mais on a encore besoin de 90 minutes, dans notre stade, avec la puissance que l'on a montrée ces dernières semaines. Maintenant, on n'a plus le droit de laisser échapper le titre », a ajouté Kehl, dernier capitaine du Borussia à avoir soulevé le Schale, nom du trophée remis au champion d'Allemagne, en 2012.

La défaite du Bayern samedi contre le RB Leipzig (3-1) à l'Allianz Arena avait ouvert la porte aux coéquipiers de Mats Hummels, qui s'y sont engouffrés avec patience, pour mettre fin à six matches consécutifs (quatre en championnat, un en Ligue des champions et un en Coupe) sans succès loin de leurs bases.

