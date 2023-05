Tour d'Italie: l'Américain McNulty remporte la 15e étape, le Français Armirail reste en rose

L'Américain Brandon McNulty (UAE) a remporté la 15e étape du Tour d'Italie dimanche à Bergame à l'issue d'une nouvelle échappée au long cours. Il a devancé au sprint l'Irlandais Ben Healy (EF Education) et l'Italien Marco Friho (Israel PT), alors que le peloton était pointé à plus de sept minutes, mais a priori sans mettre en danger le maillot rose du Français Bruno Armirail. C'est déjà la huitième fois qu'une échappée arrive au bout dans ce Giro en seulement quinze étapes, dont deux contre-la-montre. Un ratio très inhabituel sur un grand Tour où les arrivées au sprint et les explications entre favoris condamnent régulièrement les tentatives de fugue.