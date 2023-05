Tour d'Italie: l'Italien Dainese remporte la 17e étape au sprint

L'Italien Alberto Dainese (DSM) a remporté au sprint la 17e étape du Tour d'Italie mercredi à Caorle, en Vénétie, avant trois journées qui s'annoncent terribles en montagne. Il s'est imposé devant son compatriote Jonathan Milan (Bahrain) et l'Australien Michael Matthews (Jayco-AlUla) dans cette étape presque totalement en faux-plat descendant, sans la moindre bosse au programme. À quatre étapes de la fin, le Britannique Geraint Thomas (Ineos) porte toujours le maillot rose de leader avec respectivement 18 et 29 secondes d'avance sur le Portugais Joao Almeida (UAE) et le Slovène Primoz Roglic.