Roland-Garros: Carlos Alcaraz et Novak Djokovic dans la même moitié de tableau

L'Espagnol Carlos Alcaraz, numéro un mondial, et le Serbe Novak Djokovic, numéro 3, en quête à Roland-Garros d'un 23e titre du Grand Chelem, sont placés dans la même moitié de tableau et ne pourront pas s'affronter avant les demi-finales, selon le tirage au sort effectué jeudi 25 mai. L'autre demi-finale pourraît opposer le Russe Daniil Medvedev (numéro 2) et le finaliste de l'an dernier, le Norvégien Casper Ruud (numéro 4). Le tenant du titre et 14 fois vainqueur Rafael Nadal a déclaré forfait avant le début du tournoi, insuffisamment remis d'une blessure musculaire à la hanche contractée au 2e tour de l'Open d'Australie en janvier.

Le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz lors du quart de finale du Masters 1000 de Paris face au Danois Holger Rune, le 4 novembre 2022. © AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT