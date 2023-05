OM 1993, la seule étoile européenne du foot français

Ce vendredi 26 mai, Marseille célèbre le 30e anniversaire de sa victoire en Ligue des champions. Le 26 mai 1993, dans le Stade olympique de Munich, la célèbre tête de Basile Boli, à la reprise d’un corner d’Abedi Pelé, permettait à l’OM de battre l’AC Milan (1-0) et de décrocher la première – et unique à ce jour – étoile européenne du football français.

Publicité Lire la suite

Il y a 30 ans, Marseille vivait un sacre en Ligue des champions lors de la 38e édition de l’épreuve, la première disputée sous ce nom et non plus sous celui de Coupe d'Europe des clubs champions. Le 26 mai 1993, à Munich, les Phocéens battaient l’AC Milan (1-0). Depuis, il y a une étoile sur le maillot et une phrase comme une devise : « À jamais les premiers ! » Avec cette victoire, l’OM a gagné de la popularité en dehors de l’Hexagone, tout comme le seul buteur de la rencontre, Basile Boli.

« Marseille est la capitale du foot français »

« Il y avait une force qui se dégageait », dit aujourd’hui l’ex-capitaine olympien Didier Deschamps. « À titre individuel et de manière certainement un peu égoïste, c'est le privilège de soulever ce trophée en tant que capitaine. C'est ce moment qui matérialise le succès. Mais il y a aussi tout ce qu'il y a eu après. Le retour à Marseille depuis l'aéroport jusqu'au Vélodrome, la folie que ça a pu engendrer... La passion, l'effervescence qu'il peut y avoir dans un club comme Marseille quand ça se passe bien, ça prend des proportions très importantes. Pouvoir partager ce bonheur et cette joie avec tous les supporters marseillais, c'était fabuleux », ajoute le sélectionneur de l’équipe de France. « Marseille est la capitale du foot français. Mais en gagnant ce match, on est entrés dans l'histoire du foot international. À l'étranger, ça compte d'avoir une Coupe des champions. On fait partie de ce gotha », estime de son côté Jean-Pierre Bernès, à l'époque bras droit du président Bernard Tapie.

Les images de ce sacre ont été vues en boucle et racontées des milliers de fois. Un début de match de souffrance face à Marco van Basten, Paolo Maldini, Franco Baresi et les stars de l'AC Milan, Fabien Barthez qui repousse tout, Bernard Tapie en tribunes, talkie-walkie à l'oreille, un corner qui n'en est pas vraiment un, puis Boli dans l'axe qui devance Frank Rijkaard pour un but historique. Ensuite, il y a une dernière grande trouille à l'entrée de Jean-Pierre Papin, passé à l'ennemi l'été précédent, puis Didier Deschamps, le capitaine, qui soulève enfin la Coupe aux grandes oreilles.

Un titre magnifique suivi d'une descente aux enfers

Ce soir-là, Deschamps, Barthez et Marcel Desailly ont en effet commencé à écrire leur légende, qui les portera jusqu'au titre mondial avec l'équipe de France en 1998. Car si l'OM a réussi là où il avait échoué en 1991, comme Reims par deux fois dans les années 1950 ou Saint-Etienne en 1976 face au Bayern Munich et aux poteaux carrés de Glasgow, son succès a finalement surtout libéré le football français de sélection.

L'après, c'est évidemment le scandale de corruption VA-OM, né quelques jours avant le 26 mai et qui a finalement précipité la chute de Tapie, emprisonné. Exclu par l'UEFA de l'édition suivante de la Ligue des champions et privé de Supercoupe d'Europe et de Coupe Intercontinentale à Tokyo contre le Sao Paulo FC, l'OM sera aussi rétrogradé en D2 à la fin de la saison 1993-94. Il y restera deux ans, se reconstruira et connaîtra ensuite autant de moments creux que de périodes fastes, sans jamais plus s'approcher du sommet de 1993.

En clubs, l'exploit est malheureusement resté sans lendemain, avec seulement deux finales de C1 depuis, perdues par Monaco contre Porto en 2004 et par le Paris Saint-Germain face au Bayern en 2020. Le PSG qui a, tout de même, ramené à la France une autre coupe d'Europe : la Coupe des coupes, certes moins prestigieuse que la Ligue des champions, en 1996 face au Rapid de Vienne.

La cité phocéenne va bien sûr commémorer le 30e anniversaire de ce sacre européen, au cours d’une soirée qui commencera à partir de 18h (16h TU) devant l’Hôtel de Ville sur le Vieux-Port. Il y aura la retransmission sur écran géant de la finale historique à 20h (18h TU).

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne