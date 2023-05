Tennis: il y a quarante ans, le sacre de Yannick Noah à Roland-Garros

Il y a quarante ans, Yannick Noah était le dernier Français à remporter un tournoi du Grand Chelem à domicile. Retour sur un exploit tricolore qui a marqué Roland-Garros.

Le dimanche 5 juin 1983 reste une date importante du sport français. Depuis la victoire de Yannick Noah en finale de Roland-Garros face à Mats Wilander, aucun tricolore ne s’est imposé du côté de la porte d’Auteuil. À l’époque, Noah n’était pas le favori de cette finale, face au tenant du titre, vainqueur de 36 de ses 37 dernières rencontres. Le Suédois, qui s'inclinera en trois sets (6-2, 7-5, 7-6), fait face à un Noah survolté.

Aucune solution pour Mats Wilander

« Pour moi, Yannick était un parfait inconnu en 1983. J'ai commencé à le découvrir un peu au printemps 1983 lorsque nous avons joué l'un contre l'autre à Lisbonne en finale (avril 1983). Avant la finale de Roland-Garros, ce n'était pas spécialement une bonne nouvelle pour moi que Yannick ait battu Lendl en quarts parce qu'au début, quand j'affrontais Lendl sur terre battue, je n'avais honnêtement pas peur de lui à l'époque. Mais Yannick ne m'inquiétait pas non plus. La possibilité de ne pas gagner cette finale ne me traversait pas du tout l'esprit. Bien sûr, il y a toujours un risque, mais je n'y pensais pas du tout. Je me suis dit "quoi qu'il fasse, j'aurai une réponse, et nous jouons en trois sets gagnants". Et je pense que ce fut ma plus grande erreur. Pendant la première heure de la finale, je n'avais absolument aucune solution et quand j'ai commencé à les trouver, il était trop tard », se souvient aujourd’hui Mats Wilander pour Eurosport.

Cette année 1983, marquée par la commercialisation du premier disque compact (CD) en France, demeure la plus belle sportivement du futur chanteur. À Roland-Garros, Noah est sur un nuage. Pour son premier match, il renvoie manu militari à la maison le Suédois Anders Järryd (6-1, 6-0, 6-2). Au deuxième tour, le Paraguayen Victor Pecci fait les frais de l’ogre Noah.

« Je savais que Yannick avait tous les atouts pour y arriver. Il en était convaincu aussi. Quand il était bien physiquement, il savait qu’il pouvait battre n’importe qui. Son physique, c’était la clé. Une grosse partie de mon travail était axée dessus. Les gens ne se sont jamais rendus compte à quel point il avait travaillé pour en arriver là », raconte aujourd’hui son entraîneur de l’époque, Patrice Hagelauer.

Marcel Bernard en 1946

Il y aura aussi la victoire en huitièmes de finale face à John Alexander, celle en quarts contre Ivan Lendl (numéro 3 mondial) et cette demi-finale entre compatriotes qui élimine l'étoile filante Christophe Roger-Vasselin (25 ans, 130e mondial), lui qui s’était défait à la surprise générale du numéro 1 mondial de l'époque, Jimmy Connors en quarts ! « Avant la demie contre Noah, je me disais que tout pouvait arriver, même s'il était au top de sa forme. La dernière fois qu'on s'était joués, c'était au National à Nice, en 1981, j'avais perdu en cinq sets en menant deux sets à zéro. Quand on vient de battre le numéro un mondial, si on n'a pas confiance à ce moment-là, on n'aura jamais confiance ! Si j'ai des regrets, c'est seulement de n'avoir pas fait un match plein », avouera Christophe Roger-Vasselin à L'Équipe en 2017.

Finalement, Noah devient le premier joueur français à s'imposer dans le simple messieurs de Roland-Garros depuis Marcel Bernard en 1946. Victoire en poche, il se précipite en larmes dans les bras de son père. L’image a fait le tour du monde et reste parmi les plus belles du sport français.

